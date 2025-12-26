Empadinhas, empadas e empadões: origem de um dos quitutes mais populares do planeta
Por Flipar
No entanto, fica a pergunta: de onde surgiram as empadas? O salgado que parece uma pequena torta, convencionalmente recheada com frango, nasceu na Europa, porém sem um país definido, de forma concreta.
Leandro Apolinário Alencar Por Pixabay
Para muitos brasileiros, a empada é tratada como uma invenção portuguesa, bem próxima do famoso pastel de Belém, que é um dos doces mais populares do país europeu. Para outros, a versão da origem deste salgado é francesa.
Flickr Samurai
Provavelmente, porém, a empada tem origem nos pastelões portugueses, que consistiam em grandes tortas salgadas, com recheios diversos e forte influência medieval.
Flickr Celma Uemura
No século XIX, os pastelões pequenos eram conhecidos como "empadas de caixa". Uma outra razão do sucesso das empadas e empadões era de que serviam como refeições para os seguidores da Igreja Católica nos dias de abstinência de consumo de carne de vaca ou suína.
Flickr FERNANDA
Em Portugal, as empadas de frango são atualmente as mais populares, sendo possível encontrá-las na maior parte dos cafés e pastelarias, assim como adquiri-las em supermercados.
- Flickr Michelle de Paula
O salgado é feito com uma ?massa podre", preparada de farinha com gordura para assar. Ele pode ter recheios variados: carne, carne-seca, frango, requeijão (catupiry), camarão, palmito, entre outros.
Flickr Andréia Salgados e Doces
A etimologia da palavra empada é uma simplificação para o vocábulo empanada (também usada no idioma espanhol), com origem no latim panis, que significa pão.
Flickr laura loyo
O significado mais próximo seria de iguaria de massa com recheio de carne (normalmente), com fechamento (tampa) da própria massa.
Flickr M. Zanchetta
Nos Estados Unidos, pode-se encontrar uma empada de frango, chamada "chicken pie". Já na Inglaterra, encontra-se uma empada de frango e cogumelos e a famosa Melton Mowbray Pie, recheada com carne de porco picada e colágeno (gelatina).
Flickr M. Zanchetta
Os recheios mais tradicionais são os de frango, palmito e camarão, mas já se pode encontrar empadas de queijo, carne, calabresa e tantos outros.
Reprodução de youtube
A composição das massas também pode variar bastante, dependendo do sabor do recheio ou da sua preferência. Elas podem ser mais amanteigadas, integrais ou receber fubá e até chocolate na receita.
Instagram @casadaempada
Sucesso de vendas, as empadas podem ser uma ótima opção de negócio para quem quer abrir uma casa especializada, adicionar essa delícia ao cardápio ou mesmo vender salgados para eventos. Algo que movimenta a economia e emprega pessoas.
- Divulgação
Não há informações sobre a origem das empadas doces, porém logo ganharam destaque no popular salgado. Essa opção se transformou em uma saborosa sobremesa nos pratos brasileiros.
Instagram @casadaempada
Entre as opções de empadas doces estão: Creme de avelã; leite condensado; doce de leite com coco; doce de leite com amendoim; brigadeiro; brigadeiro de leite ninho; creme de limão; creme de baunilha com geleia; banana e Romeu e Julieta (goiabada com queijo).
Instagram @casadaempada
Uma das lojas mais tradicionais focadas nestes produtos no Brasil é a "Casa da Empada", que iniciou suas operações em 1987.
Leandro Apolinário Alencar Por Pixabay
De lá para cá, eles seguem com a receita dos salgados que conquistaram a família brasileira e fazem parte da cultura gastronômica do Rio de Janeiro.
Instagram @casadaempada
O empadão é um clássico da culinária brasileira que conquista o paladar com sua massa crocante e recheio suculento .É uma adaptação da tradicional empada, sendo mais longo, maior e com mais recheio.
Flickr Renan Spolon
A origem do empadão remonta à Europa, mais especificamente à Península Ibérica. Influenciado pelas tortas salgadas da Espanha e de Portugal, o prato foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI.
Instagram @casadaempada
Eles adaptaram as receitas às condições locais, resultando em uma variedade de pratos recheados. O empadão faz muito sucesso no Brasil, com variações de recheios, sejam salgados ou doces.
Instagram @casadaempada
Enquanto a empada é uma versão individual, o empadão é maior, geralmente preparado em um refratário, com a mesma massa amanteigada e recheio farto, que pode variar de acordo com os ingredientes disponíveis.
Reprodução do Instagram
Cada região do Brasil tem sua versão especial do empadão, com recheios e temperos que refletem a diversidade cultural e culinária do país.
Instagram @casadaempada
Um dos mais populares é o Empadão Goiano. Ele é recheado com uma mistura rica de frango, linguiça, lombo, guariroba (um tipo de palmito amargo típico da região), azeitonas e ovos.
Flickr Viviane Martins
Para quem busca uma versão sem carne, empadas e empadões vegetarianos têm ganhado espaço em várias regiões. Pode ser recheado com legumes variados, cogumelos, espinafre e queijo.