Museu de Cera de Gramado homenageia famosos que ajudaram nas enchentes do RS
Por Flipar
Na época da tragédia climática, o dono da rede de lojas Havan visitou regiões afetadas, mobilizou doações e recursos, assim como enviou dois helicópteros da empresa para transporte de mantimentos.
Reprodução do Instagram @lucianohangbr
"Momento de muita emoção, alegria e gratidão. A homenagem preparada pela equipe do museu foi linda, é impossível não lembrar de toda a minha trajetória. Confesso que passou um verdadeiro filme na cabeça", disse Hang.
Reprodução de vídeo G1
?Conseguimos levar ao Estado, R$ 25 milhões em doações para ajudar no momento mais crítico da catástrofe. Mostramos que tudo é possível e na catástrofe vimos que a população toda quis ajudar e ajudou. O povo se uniu em prol de uma causa" afirmou Hang.?
Reprodução do Instagram @lucianohangbr
O empresário se juntou a Badin na ala do museu que reúne figuras públicas que se destacaram pelo apoio às vítimas do desastre natural.
Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
Além disso, cantora Luísa Sonza, o coach Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby devem ser os próximos homenageados.
Reprodução de Instagram
O primeiro a ganhar uma estátua foi o humorista Eduardo Christ, conhecido pelo personagem Badin. Ela é fruto de um processo artesanal que durou cerca de um ano.
- Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
O desenvolvimento da peça envolveu medições precisas, sessões de fotos e até o empréstimo de roupas originais do artista.
Reprodução do Instagram @dreamlandgramado
"Badin representa a força da cultura regional e o reconhecimento de quem transforma empatia em gesto solidário e usa o riso como ponte para o bem?, explica Elodir.
Reprodução do Instagram @badincolono
Inaugurado em 2009, o Dreamland ? Museu de Cera foi o segundo empreendimento do Grupo Dreams em Gramado e marcou um novo capítulo no turismo da cidade.
Divulgação
Foi também o primeiro museu de cera da América Latina, ao trazer uma proposta inovadora: unir entretenimento, cultura pop e cenários marcantes em uma experiência inesquecível.
Divulgação
Abrange diversas áreas, desde ícones da história e política até estrelas do esporte e da música, como Taylor Swift, e figuras contemporâneas relevantes, como o personagem Badin, o Colono.
Divulgação
A ideia surgiu em 2002, quando os irmãos Garcia visitaram o Madame Tussauds em Londres e decidiram replicar a experiência no Brasil