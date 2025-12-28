Parece ficção, mas é real: Empresa congela pessoas no fim da vida para ‘reanimá-las’ no futuro
Por Flipar
A empresa foi cofundada pelo brasileiro Fernando Azevedo Pinheiro, juntamente com Emil Kendziorra.
divulgação/Tomorrow Bio
O processo para ter o corpo congelado e "ressuscitado" pela empresa alemã tem um custo alto: US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).
Brett Hondow/Pixabay
O processo de criônica tem início quando um médico dá a confirmação de que um paciente cadastrado está nos seus últimos dias de vida.
Alexander Grey/Pixabay
A empresa realiza a criopreservação no próprio local, com uma ambulância adaptada. Contudo, ninguém voltou com sucesso até hoje.
montagem/reprodução
Apesar das críticas, a empresa segue com suas ambições, inspirada em casos como o da sueca Anna Bagenholm, que aconteceu em 1999, na Noruega.
reprodução/youtube
Ela sofreu um acidente enquanto praticava esqui na neve durante as férias e ficou presa durante 80 minutos na água congelada. Depois, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.
Flickr Mihály Sági
Anna Bagenholm foi reanimada após passar duas horas clinicamente morta.
reprodução/youtube
A água corporal é substituída por um fluido crioprotetor à base de dimetilsulfóxido (DMSO) e etilenoglicol. Em seguida, o corpo é resfriado rapidamente até -125°C e, depois, lentamente até -196°C.
Freepik
Empresas como a norte-americana Cryonics Institute, que existe desde 1976, reportam crescimento no interesse, impulsionado por eventos como a pandemia de covid-19.
divulgação/Cryonics Institute
Agora, a Tomorrow Bio visa preservar estruturas neurais e alcançar a criopreservação reversível até 2028. "Estou bastante confiante em dizer que a probabilidade é maior do que a cremação, se não houver mais nada", ressaltou Kendziorra.