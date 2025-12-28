Esqueleto de ‘mão gigante’ assusta banhistas na praia
Por Flipar
Um casal caminhava tranquilamente pela areia da praia quando tropeçou em um esqueleto que parecia de uma mão bem grande.
Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago
O esqueleto foi encontrado por Devanir de Souza e Letícia Santiago na praia de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo no dia 20/11/2022. O esqueleto não estava muito longe da água na praia.
O que mais assustou os dois e diversas pessoas que acompanharam as imagens é o formato e o tamanho dos ossos.
Eles notaram que o objeto tinha uma estrutura que parecia a de dedos e acharam que poderia se tratar de um esqueleto humano.
No entanto, ao desenterrarem o objeto, o casal constatou que a quantidade de falanges e o tamanho delas não correspondia com o esperado. Logo, entraram em contato com as autoridades.
Vale destacar que, olhando tanto de longe como de perto, o esqueleto em questão parece muito com uma mão humana gigante.
" Bem cedo, eu e meu namorado andávamos pela praia, quando encontramos essa ?espécie de mão?", afirmou Letícia em uma de suas contas em redes sociais.
Para pegar o esqueleto, o casal usou o chinelo que um deles estava usando para caminhar.
Desta forma, foi possível perceber como a "mão" era de proporções gigantescas, já que boa parte dos dedos ficavam para fora da sola do chinelo.
"É muito grande. Pensa em um trem duro da bexiga. Que bicho que é a gente não faz ideia, nem se é um alienígena", comentou Letícia nas redes sociais.
Especialistas disseram que o esqueleto não é de um humano, mas também não pertencei a algum ser que nós não conhecemos. Eles descartaram assim uma relação com alienígenas.
Biólogos destacam que pode ser apenas o esqueleto de alguma parte de um cetáceo que morreu no mar e, depois, foi arrastado para a praia pela força das ondas no local.
De acordo com o biólogo marinho Eric Comin, além de ser um cetáceo, o animal deve ter morrido no mar um ano ou um ano e meio antes de o esqueleto ser encontrado
Vale destacar que os cetáceos são mamíferos aquáticos. Ou seja, os animais que se encaixam neste contexto os botos, os golfinhos, as baleias e também as orcas.
As autoridades reforçam que a medida correta para tomar em uma situação como essa (encontrar restos de animais ou ossos na praia) é a de entrar em contato com a Polícia Ambiental, para a remoção do objeto.