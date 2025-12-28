Os 80 anos de história da Feira de São Cristóvão, importante ponto turístico e cultural do Rio
Por Flipar
A Feira de São Cristóvão é hoje um importante ponto turístico e cultural do Rio de Janeiro.
Divulgação
A origem do espaço remonta a 1945, quando retirantes nordestinos chegavam em caminhões ao Campo de São Cristóvão, muitos deles para trabalhar na construção civil.
Reprodução do Facebook São Cristovão
Esses encontros deram início a celebrações com músicas e comidas típicas que logo se tornaram tradição.
Reprodução do Facebook São Cristovão
Um dos protagonistas dessas primeiras manifestações foi o cordelista Mestre Azulão, um dos fundadores da feira e autor do livro ?A Feira Nordestina, Foi Assim que Começou?, que conta a história do local.
Divulgação
Durante 58 anos, a feira permaneceu nos arredores do Campo. Em 2003, após a reforma do Pavilhão de São Cristóvão, o evento foi transferido para dentro do espaço.
Divulgação
Foi nessa época que ele passou a se chamar oficialmente Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.
Divulgação
É uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga, um dos maiores nomes da história da música brasileira e que ficou conhecido como "Rei do Baião" por ter sintetizado ritmos nordestinos para criar o gênero.
Divulgação
Além da programação musical e gastronômica, o espaço reúne símbolos da cultura popular nordestina, como estátuas de Padre Cícero, Lampião e Maria Bonita, além do próprio Luiz Gonzaga.
Divulgação
No mês de junho, por exemplo, as atividades são dedicadas às festas de São João, que divide com o Carnaval o posto de duas das maiores celebrações culturais brasileiras.
Reprodução do Flickr Riotur/Alexandre Macieira
Segundo dados do IBGE, cerca de 1,5 milhão de nordestinos vivem no estado do Rio de Janeiro, reforçando a importância do espaço como referência cultural.
Reprodução do Fliockr Adam Jones
A Feira de São Cristóvão conta atualmente com cerca de 700 barracas fixas que reúnem gastronomia, artesanato, literatura de cordel e outros produtos típicos.
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
A gastronomia é um dos grandes destaques, com a oferta de pratos típicos da cozinha nordestina, como baião de dois, carne de sol com aipim, sarapatel, moqueca, e vatapá
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
Ela recebe em média 400 mil visitantes por mês, cerca de 12 mil nas sextas, 30 mil aos sábados e 45 mil aos domingos.
Reprodução do Flickr Riotur/Alexandre Macieira
A feira é um verdadeiro polo cultural, com mais de 100 shows de música nordestina por mês.
Reprodução do Fliockr Adam Jone
Os shows incluem ritmos típicos do Nordeste, como forró, baião, xote, xaxado, repente, embolada e maracatu.
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
Há espaços destinados à dança, com palcos como o João do Vale e o Jackson do Pandeiro, além da tradicional Praça dos Repentistas.
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
Aulas gratuitas de forró, quadrilhas juninas, eventos de São João e Carnaval Nordestino são destaques nas programações especiais.
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
Em 2010, a Feira de São Cristóvão foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
Em novembro de 2023, o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural, Turístico e Gastronômico do Estado do Rio de Janeiro.
Reprodução do Instagram @saocristovaofeiraoficial
A feira está Localizado no bairro de São Cristóvão com fácil acesso por transporte público - ônibus, metro, com algum deslocamento, e trem.