Grama pode valer R$ 5 mil: ‘caça de meteoritos’ vira tendência no maior deserto quente do mundo
Por Flipar
Lá, nômades percorrem longas distâncias enquanto conduzem seus rebanhos, sempre atentos ao solo na esperança de encontrar fragmentos extraterrestres.
Reproduc?a?o/VICE News
Rochas raras ? oriundas da Lua ou de Marte, por exemplo ? podem render milhares de dólares, o que alimenta o interesse crescente pela atividade.
Reproduc?a?o/VICE News
Segundo ele, às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado.
Reproduc?a?o/VICE News
O aumento da procura começou há cerca de uma década, impulsionado pela descoberta do meteorito marciano Tissint, no Marrocos.
Flickr - Jon Taylor
As transações agora ocorrem cada vez mais em plataformas digitais como WhatsApp e TikTok ou por meio de intermediários sediados em Bir Moghrein, no norte do país.
Reproduc?a?o/VICE News
São esses intermediários que realizam a inspeção das rochas antes de vendê-las para o exterior.
Reproduc?a?o/VICE News
A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África, com uma população estimada em 4,2 milhões de pessoas.
Maurita?nia - Reproduc?a?o/YouTube
Por ter seu território quase inteiramente dominado pelo Deserto do Saara, o país é coberto de paisagens áridas, dunas e um clima extremamente seco.
Wikimedia Commons/Bertramz
Apesar de suas riquezas naturais, a Mauritânia enfrenta desafios sociais e econômicos, incluindo desigualdade, pobreza e questões relacionadas à escravidão moderna, que ainda persistem em algumas regiões.
Wikimedia Commons/Bertramz
O país também é famoso pela Estrutura de Richat, conhecida como o "Olho da África", uma formação geológica circular impressionante visível do espaço.