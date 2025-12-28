Xamã diz que vivências pessoais inspiraram personagem em novela
?Antes de trabalhar com a música, eu sempre ia a bailes de favela. Sempre tinha um amigo que às vezes estava envolvido, era muito difícil não presenciar a violência em quase todos os lugares aonde a gente ia. Eu fui pegando um pouco de uma coisa, emprestado de outra?, explicou.
O artista ainda comentou como foi passar a conviver na carreira com pessoas que admirava, situação que inicialmente o deixava inseguro. Com o tempo, ele diz ter aprendido a lidar com isso de maneira natural.
?No início foi muito assustador. Você assistia à pessoa na TV e depois estava no mesmo lugar que ela, trocando uma ideia. No início, eu fiquei bem perdido. Como eu tenho que agir perto do cara de quem eu sou fã? Hoje em dia eu não ligo muito para isso. Já chego e falo: ?Pô, cara, sou seu fã??, declarou.
Além de ?Três Graças?, Xamã também está em evidência pelo papel do bicheiro Búfalo na série ?Os Donos do Jogo?, um dos destaques do catálogo da Netflix.
Geizon Carlos da Cruz Fernandes, conhecido artisticamente como Xamã, nasceu no Rio de Janeiro em 30 de outubro de 1989 e se tornou um dos nomes mais conhecidos da música urbana brasileira na última década.
Rapper, cantor e também ator, ele tem uma trajetória marcada por versatilidade, grandes colaborações e presença crescente na televisão.
Xamã iniciou sua carreira musical em 2016, dedicando-se às batalhas de rima e às primeiras composições. Dois anos depois, lançou seu álbum de estreia, ?Pecado Capital?, que apresentou ao público um sucesso em parceria com o rapper Matuê.
Em 2019 veio ?O Iluminado?, seguido por ?Zodíaco? em 2020, álbum cuja proposta era transformar cada signo em música. O trabalho reuniu participações de Agnes Nunes, Luísa Sonza, Marília Mendonça e Gloria Groove, além de produtores como Portugal no Beat, Neo Beats e DJ Gustah.
O ápice comercial de Xamã na música viria em 2021, quando ?Malvadão 3?, em parceria com Gustah e Neo Beats, atingiu o topo das paradas brasileiras e chegou ao 48º lugar no ranking global do Spotify no último dia daquele ano.
Paralelamente à música, Xamã começou a construir sua carreira como ator. A estreia ocorreu na novela ?Amor de Mãe?, em 2019. No folhetim, ele deu vida a Phanton, contracenando com Vera Holtz e Douglas Silva.
Seu primeiro papel de maior destaque foi na série ?Justiça 2?, de 2024, na qual contracenou com Nanda Costa.
Em 2024, integrou o elenco do remake da novela ?Renascer?, vivendo Damião, personagem que originalmente foi interpretado por Jackson Antunes. Na trama, ganhou destaque ao formar par romântico com a personagem de Sophie Charlotte, hoje sua namorada.
A carreira audiovisual de Xamã também inclui participações em videoclipes, como em ?Cachimbo da Paz 2?, gravado por Gabriel Pensador e Lulu Santos e lançado em 2023.
No cinema, seu desempenho foi reconhecido em 2025. Em agosto, ele venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado por sua atuação em ?Cinco Tipos de Medo?, seu primeiro filme.
Em maio de 2025, após cinco anos sem lançar um álbum de estúdio, Xamã apresentou ?Fragmentado?, seu quarto disco. O projeto reúne participações de Milton Nascimento, Criolo, Adriana Calcanhotto, Liniker, Sophie Charlotte e outros nomes.
Atualmente, Xamã namora com a atriz Sophie Charlotte, sua parceira nos bastidores e também em cena na novela ?Renascer? e que também está no elenco de ?Três Graças?.
Ele é pai de duas filhas: Akasha, fruto de sua relação com a modelo Natasha Hoffemann, e Hanna, de uma relação passada com a influenciadora Renata Gutierrez.