Pixar revela novo vilão de Toy Story 5 para 2026

Uma referência direta ao uso da tecnologia, na atualidade, que muitas das vezes tem feito as crianças perderem o interesse muito cedo pelos brinquedos.
Divulgação
Na arte conceitual, divulgada durante o Annecy International Animated Film Festival 2025, a franquia revelou as primeiras imagens de LilyPad. O personagem está ao lado do astronauta Buzz Lightyear e da cowgirl Jessie.
Reprodução/Pixar
De acordo com informações acerca do novo filme, que será lançado dia 19 de junho de 2026, LilyPad terá uma percepção bem diferente do que é melhor para Bonnie, dona dos brinquedos.
Reprodução/Pixar
Dubladora original da Jessie, Joan Cusack está de volta para esse filme, que deve focar bastante na cowgirl. Além disso, pretende mostrar como os brinquedos vem se sentindo cada vez mais deixados de lado em um mundo digital.
Divulgação
Além da atriz, Tom Hanks, dublador original do Woody, e Tim Allen, voz oficial de Buzz, também voltam. A produção será dirigida por Andrew Stanton, que esteve à frente de Procurando Nemo e Wall-E.
Divulgação/Disney Pixar/Instagram @tomhanksworld
Os principais dubladores brasileiros de Toy Story são: Marco Ribeiro, que dubla o Woody; Guilherme Briggs, que dá voz ao Buzz Lightyear; e Telma da Costa, que dubla a Betty.
Pete Docter, diretor criativo da Pixar e animador supervisor do Toy Story original, celebrou os 30 anos da franquia que revolucionou a indústria da animação.
Divulgação
A franquia, criada pela Pixar Animation Studios e distribuída pela Walt Disney Pictures, é centrada na ideia de que brinquedos ganham vida quando os humanos não estão por perto.
Divulgação/Pixar
Toy Story busca, então, abordar temas como amizade, crescimento, aceitação de mudanças e a importância de valorizar o presente.
Divulgação
A franquia cresceu com quatro sequências, filmes derivados, séries animadas, videogames e produtos licenciados.
Divulgação
Os personagens principais são um grupo diverso de brinquedos, incluindo o clássico Xerife Woody e o astronauta Buzz Lightyear. O grupo, então, embarca em ousadas aventuras que desafiam sua capacidade e trazem figuras únicas e carismáticas.
Reprodução / Toy Story
Todos os três primeiros títulos geraram orçamento de 320 milhões de dólares, arrecadando mais de 1.9 bilhão de dólares em todo o mundo, com recordes de bilheteria.
Divulgação
O terceiro da série é a segunda maior bilheteria de filme animado e a 32° maior bilheteria de todos os tempos. Toy Story 3, portanto, recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Fotografia, juntamente com A Bela e a Fera e Up.
Reprodução/Pixar
O enredo do primeiro filme gira em torno de Andy, que possui uma grande coleção de brinquedos. No seu aniversário, ele ganha um exemplar do astronauta Buzz Lightyear, que causa ciúmes em seu clássico caubói Woody.
Divulgação
No segundo título da franquia, lançado em 24 de novembro de 1999, John Lasseter seguiu como diretor da sequência. O enredo, desta vez, gira em torno do roubo de Woody por um colecionador de brinquedos chamado Al. Buzz.
Divulgação / Pixar
Toy Story 3, lançado em 2010, se passa dez anos após os eventos do segundo filme. O foco da obra, realizada por Lee Unkrich, foi a perda dos brinquedos quando Andy ingressou na universidade e lançou cerca de 150 novos personagens, segundo com Pixar.
Divulgação
Toy Story 3 arrecadou mais do que os dois primeiros filmes juntos, tornando-se o primeiro filme animado a ultrapassar 1 bilhão de dólares em bilheteria.
Reprodução/Pixar
Em agosto de 2010, superou Shrek 2, tornando-se o filme animado mais lucrativo de todos os tempos, sendo superado somente por Frozen em março de 2014.
Divulgação
Lightyear é uma animação americana de ficção científica de ação produzida pela Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures. Ela é um spin-off da série Toy Story, com foco no carismático brinquedo astronauta.