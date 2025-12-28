O nome "achachairu" tem origem indÃgena e significa "beijo de mel" na lÃngua guarani. Foi escolhido para representar uma fruta pequena, com casca laranja e polpa branca e suculenta.
ReproduÃ§Ã£o/TV Gazeta
Em solo brasileiro, produtores do EspÃrito Santo tÃªm investido no cultivo de frutas exÃ³ticas para ajudar a diversificar as culturas alimentÃcias e gerar fonte de renda. Entre elas, estÃ¡ o achachairu.
Sua casca se rompe com certa facilidade. No centro, existem no mÃ¡ximo quatro sementes envolvidas por uma polpa branca. Madura e pronta para consumo, passa a ter a coloraÃ§Ã£o amarelo queimado, prÃ³ximo ao laranja.
Uma Ã¡rvore de achachairu pode chegar a uma largura de copa de 10 metros, com um porte semelhante ao de uma mangueira. Ela se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com boa exposiÃ§Ã£o solar e solos bem drenados.