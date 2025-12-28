Pouco conhecida, achachairu reÃºne sabor exÃ³tico e benefÃ­cios Ã  saÃºde

Nativo da BolÃ­via, o exÃ³tico e desconhecido achachairu foi cultivado hÃ¡ sÃ©culos e Ã© considerado uma fruta tradicional no paÃ­s sul-americano. Ele tambÃ©m pode ser encontrado em algumas Ã¡reas do continente, como ColÃ´mbia, Equador e Brasil.
O nome "achachairu" tem origem indÃ­gena e significa "beijo de mel" na lÃ­ngua guarani. Foi escolhido para representar uma fruta pequena, com casca laranja e polpa branca e suculenta.
Em solo brasileiro, produtores do EspÃ­rito Santo tÃªm investido no cultivo de frutas exÃ³ticas para ajudar a diversificar as culturas alimentÃ­cias e gerar fonte de renda. Entre elas, estÃ¡ o achachairu.
O conceito de fruta exÃ³tica se adaptou ao longo do tempo e, atualmente, podem representar aquelas que tÃªm caracterÃ­sticas menos comuns, com cores e sabores diferenciados, e que tambÃ©m costumam ser produzidas em escala menor.
Na visÃ£o dos produtores, lichia, pitaya e mirtilo tambÃ©m jÃ¡ tiveram suas fases de "exÃ³ticas", mas hoje jÃ¡ sÃ£o encontradas com mais facilidade em feiras e supermercados. A achachairu pode passar por um processo semelhante.
Ã‰ conhecida pelo seu sabor doce e levemente Ã¡cido, apreciada tanto in natura quanto em preparaÃ§Ãµes como doces, sucos e sorvetes.
AlÃ©m do consumo, a fruta tem potencial medicinal, sendo rica em vitamina C e potÃ¡ssio, com propriedades antioxidantes e cicatrizantes.
O alimento Ã© conhecido por ser consumido por animais na natureza, o que lhe rendeu o nome popular de "fruta de macaco" em algumas regiÃµes.
O achachairu tem um comprimento mÃ©dio de 4,8 centÃ­metros e largura mÃ©dia de 3,8 centÃ­metros. Seu peso varia entre 15 e 50 gramas, sendo que a mÃ©dia Ã© de 30 gramas.
Sua casca se rompe com certa facilidade. No centro, existem no mÃ¡ximo quatro sementes envolvidas por uma polpa branca. Madura e pronta para consumo, passa a ter a coloraÃ§Ã£o amarelo queimado, prÃ³ximo ao laranja.
O fruto (Garcinia humilis) pertence Ã  Clusiaceae, que Ã© uma famÃ­lia botÃ¢nica que inclui vÃ¡rias espÃ©cies de plantas tropicais e subtropicais. Outras frutas conhecidas desta famÃ­lia sÃ£o a mangostÃ£o (Garcinia mangostana) e o bacupari (Garcinia brasiliensis).
Em solo brasileiro, ele aparece na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e ArmazÃ©ns Gerais de SÃ£o Paulo, assim como no EspÃ­ritoÂ Santo e no Amazonas.
Uma Ã¡rvore de achachairu pode chegar a uma largura de copa de 10 metros, com um porte semelhante ao de uma mangueira. Ela se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com boa exposiÃ§Ã£o solar e solos bem drenados.
Na BolÃ­via, a produÃ§Ã£o de um Ãºnico pÃ© chega a 150 quilos, enquanto em Santa Cruz de La Sierra e de Porongo, se realiza uma feira para celebrar a colheita.
No Brasil, alÃ©m de achachairu, Ã© possÃ­vel encontrÃ¡r outros nomes para este fruto como shashairÃº, bacupari-boliviano, cachicheruqui, ibaguazÃº e tapacuarai.Â 
A Ã¡rvore de achachairu Ã© apreciada tanto por seu valor ornamental quanto por seus frutos comestÃ­veis. Assim, as folhas sÃ£o verde-escuras, brilhantes, coriÃ¡ceas e opostas.
O fruto, portanto, possui antioxidantes que combatem os radicais livres, algo que protege as cÃ©lulas contra danos e previne o envelhecimento precoce.
Nesse mesmo sentido, pode ajudar a reduzir inflamaÃ§Ãµes no corpo, assim como promove o bem-estar e auxilia no tratamento de condiÃ§Ãµes inflamatÃ³rias como reumatismo.
AlÃ©m disso, o achachairu possui propriedades cicatrizantes, que auxiliam na recuperaÃ§Ã£o da pele em casos de ferimentos e cortes. Essa aÃ§Ã£o Ã© atribuÃ­da Ã s substÃ¢ncias bioativas presentes na fruta, como bioflavanÃ³ides e benzofenonas.
Esta fruta Ã© uma fonte de fibras, que auxiliam na saÃºde digestiva, visto que promovem a regularidade intestinal e facilitam o processo digestivo.
Em sua riqueza nutricional, o achachairu contÃ©m vitamina C, importante para fortalecer o sistema imunolÃ³gico, para proteger o corpo contra doenÃ§as.
Outro benefÃ­cio importante Ã© o fato de ser uma fruta com baixo teor calÃ³rico, sendo uma opÃ§Ã£o saudÃ¡vel para quem busca manter uma dieta equilibrada.
AlÃ©m de vitamina C, o achachairu tambÃ©m Ã© fonte de cÃ¡lcio, fÃ³sforo e potÃ¡ssio, minerais importantes para a saÃºde Ã³ssea e muscular.
