Jalapão: paraíso com arte rupestre, aventuras turísticas e exuberância da paisagem
Por Flipar
Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.
Divulgação : JRC Arqueologia
Em julho de 2023, obras na rodovia TO-247, entre Lagoa do Tocantins e São Félix, e a construção da ponte sobre o rio Vermelho foram até interrompidas temporariamente por causa de novas descobertas no Jalapão.
Ageto/Governo do Tocantins
A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios: Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição
- Divulgação Ascom TO
No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.
As principais atrações desse parque estadual para os turistas estão concentradas em Mateiros e São Félix. Como carro-chefe, o ecoturismo é um dos principais focos de desenvolvimento econômico para quem vive na região.