Beleza arenosa das dunas atrai aventureiros pelo Brasil
Por Flipar
A Duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, é uma formação de areia movimentada pelo vento, famosa pelo visual panorâmico e pôr do sol.
Otávio Nogueira wikimedia commons
Na duna de Canoa Quebrada, um fato curioso chamou atenção no dia 23/8/2025. Um carro foi filmado atravessando o areal, no mesmo ponto onde, meses antes, uma picape viralizou ao ?voar? sobre um buggy. Ninguém se feriu.
Reprodução de vídeo
Na Praia do Cumbuco - a principal do município de Caucaia, a 35km de Fortaleza - a emoção fica por conta de divertidos passeios de buggy e a prática de windsurfe e kitesurfe em cenários formados por dunas deslumbrantes.
Fabiobarros/Wikimedia Commons
As dunas dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, no Maranhão, também são famosas. As dunas são no formato de "lua crescente" e têm lagoas doces cor de esmeralda.
Flickr/marcelo assub amaral
As dunas de Itaúnas, no norte do Espírito Santo, são um convite à admiração da natureza, com rios, manguezais e belas praias. As dunas são de areia fina e branca.
Alessandro Diniz Coutinho/Wikimedia Commons
Em Santa Catarina há dunas de diferentes tamanhos. A que fica entre a Praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição é maior e recebe praticantes de sandboard. As menores são entre as praias dos Ingleses e Santinho e nas praias do Campeche, Armação e Pântano do Sul.
JackJr81/Wikimedia Commons
De volta ao Ceará, as praias de Trairi, como Flecheiras, Mundaú e Embuaca, atraem os turistas com dunas brancas, coqueirais, uma beleza selvagem e o pôr do sol espetacular.
Otávio Nogueira /Wikimedia Commons
Jericoacara, também no Ceará, tem a Duna do Pôr do Sol, onde os turistas têm vista panorâmica da vila de pescadores de Jeri e do mar, com uma incrível mudança nas cores da duna de acordo com a iluminação do sol.
Youtube/Viagens Cine
As dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte, ficam dentro de um Parque Ecológico e são um convite a se aventurar no buggy, no sandboard ou num passeio de dromedário. O vento constante muda o tamanho e a posição das dunas diariamente.
Rafael Vianna Croffi/Wikimedia Commons
De volta ao Maranhão, as dunas dos Pequenos Lençóis têm até 50 metros de altura e são intercaladas por lagoas doces, formadas no período das chuvas. Mescla o branco da areia com os tons de verde e azul das águas.
LBM1948/Wikimedia Commons
As dunas das praias do Imbassaí, na Bahia, são margeadas pelo Rio Imbassaí e por diversas cascatas. O acesso é só para pedestres, pois a natureza criou uma barreira natural para veículos.
Claus Bunks/Wikimedia Commons
Ainda na Bahia, o vilarejo de Mangue Seco (da novela "Tieta", de 1989) fica entre uma praia de água doce e as ondas do mar. O forte vento nas belas e enormes dunas vem cobrindo coqueiros, casas e até ruas do vilarejo.
@raphaelcoelhophoto/Wikimedia Commons
De volta ao Rio Grande do Norte, o Parque Estadual Dunas de Natal tem três trilhas guiadas. Uma delas, do Morro do Careca, se destaca por ter 107 metros de altura margeados dos dois lados pela vegetação.
Luiz Antonio Mendes/Wikimedia Commons
Ainda no Rio Grande do Norte, a cidade de Areia Branca tem praias e dunas. A mais famosa é a Duna do Rosado, com 10km² de extensão e areia com diferentes tons de rosa. Ali perto, na Ponta do Mel, fica o único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar.
Giacomopilates/Wikimedia Commons
Em Alagoas, a Praia do Peba tem cerca de 21km de dunas, que alcançam até 40 metros de altura, emoldurando lagoas que se formam nos baixios do terreno. O nascer e o pôr do sol são maravilhosos, mas falta estrutura turística.
Waltersmelo/Wikimedia Commons
De volta à Santa Catarina, a Praia de Siriú é integrada ao Parque Nacional da Serra do Tabuleiro e com dunas com 5km de comprimento e 30 metros de altura. Além das ondas do mar, tem a calmaria do Rio Siriú e a Lagoa do Siriú para se banhar e pescar.
Juliano Kessler/Wikimedia Commons
Por fim, a Praia das Dunas, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é uma Área de Proteção Ambiental e, por isso, muito deserta. As dunas não são muito altas, mas são preservadas e não sofreram alterações urbanas.