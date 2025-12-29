Ator de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’ surpreende com visual diferente e nova carreira
O ator búlgaro publicou novas fotos no Instagram revelando uma aparência bem distinta daquela exibida na época em que participou da saga.
Na trama, lançada em 2005, Yanevski deu vida ao talentoso jogador de quadribol que representa a Escola Durmstrang no Torneio Tribruxo e se torna o par romântico de Hermione Granger, vivida por Emma Watson.
Quase duas décadas depois, o artista segue um caminho completamente diferente.
Longe dos sets de filmagem, Stanislav deixou a atuação para se dedicar a uma nova vocação. Ele trabalha atualmente como educador e coach.
Em suas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos de sua rotina, que inclui treinos intensos, passeios de moto e o convívio com seu papagaio de estimação.
O ator também divulga atividades ligadas ao seu novo ofício, voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal.
Apesar da mudança de rumo profissional, Yanevski mantém viva a ligação com o universo que o tornou conhecido. Ele foi um dos convidados da convenção ?Enter the Magical World?, evento dedicado aos fãs de Harry Potter, em Paris.
Lançado em 2005, ?Harry Potter e o Cálice de Fogo? é o quarto filme da famosa franquia baseada nos livros de J.K. Rowling.
Stanislav Rumenov Yanevski nasceu em 16 de maio de 1985 em Sófia, capital da Bulgária.
Ainda jovem, ele viveu em dois outros países - Inglaterra e Israel -, experiências que contribuíram para sua formação pessoal mesmo antes de ingressar no mundo da atuação.
Durante os anos escolares, ele estudou na Mill Hill School, no Reino Unido, onde não mantinha aspirações específicas de se tornar ator, tampouco frequentava cursos de teatro.
Sua carreira como ator teve um salto significativo em 2004/2005, quando foi selecionado para interpretar o personagem Viktor Krum no filme ?Harry Potter e o Cálice de Fogo?.
O processo de escolha foi acirrado e Yanevski foi escolhido entre cerca de 600 candidatos, muitos deles em Sofia, após ter participado de um workshop de atuação convocado pela diretora de elenco Fiona Weir.
Na época, Yanevski interpretou um famoso jogador de quadribol búlgaro dentro da saga, e esse papel impulsionou sua visibilidade internacional.
Após essa estreia marcante, seu currículo passou a contar com outros trabalhos no cinema e também na televisão. Entre os filmes em que trabalhou está ?O Albergue - Parte II? (2007), no qual interpretou Miroslav. Ele também participou da série búlgara ?Undercover? em 2011, entre outros projetos.
Além de atuar, Yanevski desenvolveu uma presença nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal, como seu interesse por motos e pela boa forma, assim como reflexões sobre o estilo de vida.
Sua imagem pública passou por transformações visíveis, com diferenças estéticas consideráveis em comparação com o período em que atuou como Viktor Krum.
Ele mantém ligações com sua pátria, a Bulgária, e seus interesses vão além da atuação, envolvendo aventura, estilo de vida saudável, e participação em convenções de fãs que celebram a saga de Harry Potter.