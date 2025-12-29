Gelo derrete e revela sistema complexo de armadilha de renas na Noruega

Por Flipar
Esta é considerada uma das descobertas mais importantes do país em 2025, fruto de uma colaboração entre o Conselho do Condado de Vestland e o Museu Universitário de Bergen.
Divulgação/The University Museum of Bergen
As renas ? também conhecidas como caribus ? ocupam vastas regiões frias do hemisfério Norte, especialmente na Escandinávia, Rússia, Canadá, Alasca e Groenlândia.
Reproduc?a?o/YouTube
Adaptadas ao clima extremo do Ártico e subártico, elas possuem cascos largos que funcionam para caminhar na neve fofa.
Pexels/Annika Thierfeld
Os cascos também servem como pás para cavar o solo em busca de líquens, um dos principais alimentos das renas durante o inverno.
Febiyan/Unsplash
Uma das características das renas que as tornam únicas no mundo dos cervídeos é o fato de que tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres.
Wikimedia Commons/Creative Commons/Alexandre Buisse
Outra característica curiosa das renas é que seus focinhos são especialmente projetados para aquecer o ar gelado antes que ele entre nos pulmões.
Carole Isenegger/Pixabay
As renas também são famosas por realizar algumas das maiores migrações terrestres entre mamíferos, percorrendo centenas ou milhares de quilômetros em busca de pastagens melhores conforme as estações mudam.
Reproduc?a?o/BBC
Culturalmente, as renas desempenham papel vital para diversos povos indígenas do Norte ? como sami, nenets e inuit ? que dependem desses animais para transporte, vestimenta, alimentação e tradições espirituais.
Domínio Público
Em muitas regiões, a criação de renas é uma atividade ancestral ainda viva, especialmente na Lapônia.
66 north/Unsplash

Veja mais Top Stories