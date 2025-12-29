Gelo derrete e revela sistema complexo de armadilha de renas na Noruega

Outra característica curiosa das renas é que seus focinhos são especialmente projetados para aquecer o ar gelado antes que ele entre nos pulmões.
Carole Isenegger/Pixabay
As renas também são famosas por realizar algumas das maiores migrações terrestres entre mamíferos, percorrendo centenas ou milhares de quilômetros em busca de pastagens melhores conforme as estações mudam.
Reproduc?a?o/BBC
Culturalmente, as renas desempenham papel vital para diversos povos indígenas do Norte ? como sami, nenets e inuit ? que dependem desses animais para transporte, vestimenta, alimentação e tradições espirituais.
Domínio Público
Em muitas regiões, a criação de renas é uma atividade ancestral ainda viva, especialmente na Lapônia.