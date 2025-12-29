Anta vira mascote de cidade e visita casas para receber comida
Por Flipar
Tico anda pela cidade e acompanha o dia a dia dos moradores, inclusive seguindo o rumo de cavalos pelas ruas. Em março de 2025, ele foi flagrado invadindo uma loja de ração em busca de alimento.
Reprodução de vídeo Instagram
Tico também costuma já entrou em casas para fazer uma boquinha . Em novembro de 2024, viralizou sua imagem da anta dentro de uma residência numa chácara, onde o animal participou de um farto café da manhã.
Reprodução
As antas são grandes mamíferos da família Tapiridae, nativos de regiões da América do Sul, Central e Sudeste Asiático.
Imagem de Hans Benn por Pixabay
Elas são encontradas em florestas tropicais, áreas úmidas e savanas da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, Colômbia e Venezuela. Também existem espécies na Tailândia e Malásia.
Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Existem quatro espécies de antas. A espécie asiática, a anta-malaia, é diferentes das outras e tem uma pelagem preta na frente e branca na parte traseira.
Imagem de Renato Canepa por Pixabay
As antas, também conhecidas como tapir, possuem um corpo pesado e arredondado, similar ao de um porco ou de um cavalo, com uma espessa camada de gordura.
Imagem de Donna B. McNicol por Pixabay
Uma das suas características mais marcantes é o focinho longo e flexível. Elas usam essa pequena "tromba" para pegar folhas, frutas e outras fontes de alimento.
Imagem de Andrea Bohl por Pixabay
A pele das antas é grossa, ajudando a protegê-las de predadores e de vegetação espinhosa. Nas antas adultas, a cor varia de cinza-escuro a marrom.
Imagem de ustm66 por Pixabay
No entanto, os filhotes têm uma coloração marrom-avermelhada com listras e manchas brancas, o que ajuda na camuflagem da selva.
Imagem de Ercole Sartori por Pixabay
As antas têm pernas curtas, mas poderosas, com três dedos nos pés traseiros e quatro nos pés dianteiros. Isso lhes permite mover-se com facilidade em terrenos pantanosos e florestais.
Silvio Tanaka wikimedia commons
As antas são excelentes nadadoras, apesar de seu tamanho e peso. Elas mergulham em rios e lagos, onde podem ficar submersas por longos períodos, respirando através de suas narinas posicionadas no topo de seus focinhos.
Imagem de sharkolot por Pixabay
As antas possuem uma cauda curta e quase imperceptível. Elas podem pesar entre 150 e 300 quilos e medir cerca de 1,8 a 2,5 metros de comprimento, dependendo da espécie.
Imagem de Dušan por Pixabay
Herbívoras, as antas se alimentam principalmente de folhas, frutos, brotos e plantas aquáticas. Elas preferem frutas caídas no solo das florestas.
Imagem de Freigeist80 por Pixabay
Mas também podem comer cascas de árvores e sementes. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu habitat.