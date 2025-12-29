Primeira ‘cidade floresta’ do planeta fica na China
Por Flipar
Batizado de Liuzhou Forest City, o projeto de urbanismo sustentável é o primeiro do gênero no mundo.
Divulgação
A ?cidade floresta?, ao norte de Liuzhou, foi desenhada pelo arquiteto italiano Stefano Boeri.
Reprodução Instagram @stefano_boeri
O objetivo é conectar a natureza ao espaço urbano e reduzir sensivelmente a poluição atmosférica local, um problema crônico das populosas cidades chinesas.
Divulgação
Além de melhorar a qualidade do ar, a iniciativa pretende reduzir a temperatura da região e aumentar a biodiversidade local.
Divulgação
O projeto do município verde, iniciado em 2020, contou com financiamento do setor de planejamento urbano da cidade chinesa.
EditQ/Wikimédia Commons
A instalação florestal residencial ocupa cerca de 175 hectares às margens do rio Liujiang, um afluente do chamado sistema do Rio das Pérolas.
Rio Liujiang - Liuzhou Forest City (China) - Imagem de ?? ? por Pixabay
A área, situada em uma região montanhosa, passa a ter casas, hotéis, hospitais, escolas e outras edificações típicos de ambientes urbanos envoltos em plantas e árvores.
Imagem de Mercier Zeng por Pixabay
De acordo com o projeto, a cidade florestal terá aproximadamente 40 mil árvores.
Divulgação
Além disso, são mais de um milhão de plantas de uma centena de espécies espalhadas pela cidade.
Divulgação
A estimativa é que esse polo natural produza 900 toneladas de oxigênio e seja capaz de absorver anualmente 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de partículas finas.
Divulgação
A Cidade Florestal de Liuzhou pode abrigar até 30 mil habitantes. O município situado ao sul tem população de um pouco mais de um milhão de pessoas.
Divulgação
Para conectar a cidade florestal ao Liuzhou foi construída uma linha ferroviária de alta velocidade.
Divulgação
Assim, de trem o morador da cidade florestal ?satélite? poderá se deslocar para Liuzhou e vice-versa.
Divulgação
A fim de ser um exemplo de soluções urbanas sustentáveis, a Liuzhou Forest City será autossuficiente em produção de energia por meios geotérmicos e iluminação a partir de paineis solares.
Gretar Ívarsson/Wikimédia Commons
?Pela primeira vez, na China e no mundo, um complexo urbano combina o desafio da auto-suficiência energética e do uso de energia renovável com o de aumentar a biodiversidade e efetivamente reduzir a poluição do ar - o que é realmente crítico para a atual China?, declarou o escritório de arquitetura em comunicado.
Flickr Kinalotsen
Um dos inspiradores do projeto é a ?floresta vertical? criada em Milão, na Itália, também pelo arquiteto Stefano Boeri.
Reprodução
Localizado no centro de Milão, o Bosco Verticale é um complexo residencial composto por duas torres cobertas de plantas e árvores.