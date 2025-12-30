Niver com fogos! Veja famosos que fazem aniversário no réveillon
Por Flipar
Tom Hamilton (Músico)-Thomas William Hamilton nasceu em 31/12/5191, no Colorado (EUA). Hamilton é conhecido como o baixista da banda de rock Aerosmith, e seu trabalho inclui contribuições para álbuns como Toys in the Attic (1975) e Rocks (1976).
Instagram @tom_hamilton_bassist
Ben Kingsley (Ator)- Krishna Pandit Bhanji nasceu em 31/12/1943, em North Riding of Yorkshire. O britânico ficou conhecido por sua atuação de, Mahatma Gandhi no filme, Gandhi (1982), pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Ator.
Flickr/Gage Skidmore
Tim Matheson (Ator)-Timothy Lewis Matthieson nasceu em 31/12/1947, na Califórnia. O ator se destacou na sua atuação em Clube dos Cafajestes (1978) e na série de TV The West Wing (1999-2000).
reprodução / Às Vezes Eles Voltam
Psy (Cantor)- Park Jae-sang nasceu em 31/12/1977 em Seul na Coreia do Sul. Psy ganhou destaque internacional com seu single "Gangnam Style" em 2012, que se tornou um fenômeno viral e é um dos vídeos mais assistidos no YouTube.
Youtube/ officialpsy
Pedro Cardoso (Ator)- Pedro Cardoso Bulcão nasceu em 31/12/1962, no Rio de Janeiro. O ator e humorista tem como papel mais relevante Agostinho Carrara, na série A Grande Família.
reprodução sbt
Luciano Szafir (Ator)-Luciano Lebelson Szafir nasceu em 31/12/1968, na cidade do Rio de Janeiro. O ator e empresário ficou conhecido por sua atuação em O clone (2001). É pai de Sasha Meneghel.
Reprodução do Instagram @szafrroficial
Tony Kanaan (Piloto)-Antoine Rizkallah Kanaan Filho nasceu em 31/12/1974, em Salvador, na Bahia. Ele foi campeão das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, o primeiro brasileiro a vencer a corrida desde 1994.
Reprodução do Instagram do @tkanaan
Nicholas Sparks (Escritor)-Nicholas Charles Sparks nasceu em 31/12/1965, em Nebraska. O escritor americano é conhecido por suas obras românticas, como "O Diário de uma Paixão" e "Querido John".
Instagram @nicholassparks
Eduardo Dussek (Cantor)-Eduardo Garbor Dusek nasceu em 01/01/1954, no Rio de Janeiro. Teve grandes sucessos musicais em sua carreira, como "Nostradamus", lançada em 1985. Além da carreira musical, ele também atuou no teatro e na Tv.
Instagram @dussek
Rosanne Mulholland (Atriz)-Rosanne Santos Mulholland nasceu em 31/12/1980, em Brasília. A atriz ficou conhecida ao interpretar a professora Helena, na versão brasileira da novela infantil Carrossel (2012-2013).
Instagram @romulholland
Morris Chestnut (Ator)- Morris Lamont Chestnut nasceu em 01/01/1969, na Califórnia. O ator norte-americano atuou em filmes, como Os Donos da Rua (1991), e séries, como Rosewood (2015).
Instagram @Foto do perfil de morrischestnutofficial
Colin Morgan (Ator)- O irlandês Colin Morgan nasceu em 01/01/1986, na Irlanda do Norte. É conhecido por seu papel como Merlin na série de TV Merlin(2008-2012).