Água chique: Restaurante lança ‘carta de águas minerais’ ao estilo dos cardápios de vinho
Por Flipar
As garrafas são servidas em taças de vinho para proporcionar uma experiência premium, refletindo uma tendência de bares e restaurantes em diversificar suas ofertas para clientes que evitam bebidas alcoólicas.
Reprodução/Instagram @lapopoteuk
A água mineral, além de matar a sede e refrescar, é um produto sem contraindicação que ajuda a prevenir doenças, permite que a pessoa tenha mais disposição e proporciona uma sensação de saciedade.
- Reprodução do Facebook Fontágua
Diante disso, especialistas em saúde reforçam a importância de ingerir o líquido regularmente durante o dia. No entanto, em virtude da correria do dia a dia, muitas pessoas deixam de consumir água mineral na quantidade ideal.
Flickr salinis2685
A água mineral trata-se do líquido captado diretamente das fontes, sem nenhuma alteração ou adição de substâncias químicas. É, portanto, aquela que mantém a sua pureza e as características naturais até chegar ao consumidor final.
Imagem de Bob por Pixabay
Ela é diferente da água adicionada de sais, que recebe tratamentos químicos, e daquela que sai na torneira. Afinal, esse líquido mineral natural mantém-se livre de manipulações em sua composição.
Divulgação
Além disso, ela contém sais minerais naturais fundamentais para o bom funcionamento do organismo humano e traz benefício direto ao consumidor final.
Imagem de LUM3N por Pixabay
Neste tipo de água, há o bicarbonato, substância com poderosa ação digestiva e diurética, capaz de remover toxinas que se acumulam no organismo.
Imagem de Dmitriy por Pixabay
O bicarbonato também contribui na manutenção do Ph do corpo, indicado para complicações no estômago, gastrite, úlcera gastroduodenais, hepatite e diabete.
Imagem de congerdesign por Pixabay
A água mineral traz outro benefício importante. Trata-se do aumento da resistência física proporcionada pelo ferro, substância que contribui no transporte de oxigênio para todo o corpo. Ela pode potencializar vigor e resistência na prática atividades físicas.
Reprodução de vídeo TV Gazeta Alagoas
A ingestão diária de água mineral potencializa o sistema de defesa do organismo. Afinal, os sais presentes são capazes de realizar a manutenção do sistema imunológico por meio do sistema linfático, glândulas que auxiliam no combate de infecções.
Reprodução do Youtube
O lítio exerce uma importante função na manutenção da saúde neurológica, controlando o distúrbio bipolar - alterações periódicas de humor.
Reprodução de vídeo TV Gazeta Alagoas
Na água mineral, há também o magnésio e o cálcio, que são excelentes aliados contra a pressão alta, visto que fortalecem o aumento da elasticidade dos vasos sanguíneos, contribuindo para uma melhor fluidez do sangue.
Além disso, o magnésio atua também no melhoramento da cognição, habilidade do cérebro de processar e assimilar as informações oriundas dos diferentes sentidos.
Reprodução do Youtube
A água mineral é essencial para manter o cérebro hidratado e fornecer nutrientes importantes para a sua performance. Dessa forma, o magnésio atua como um calmante natural, reduzindo o nível de estresse e ansiedade.
Reprodução de vídeo TV Gazeta Alagoas
O cálcio é um dos sais mais comuns neste tipo de água. Sendo essencial para o fortalecimento dos ossos e dos dentes. Consumi-lo, portanto, favorece no fortalecimento de toda estrutura óssea do corpo.
Divulgação
Ele também é responsável pelo transporte de vitamina B12, pelo trato gastrintestinal e no desenvolvimento muscular, assim como contribui grandemente na manutenção geral do organismo.
Reprodução de vídeo TV Gazeta Alagoas
A água mineral contribui para que as fibras ingeridas durante a alimentação cumpram o seu papel na eliminação da matéria. Por isso, beber água mineral diariamente auxilia no tratamento contra a prisão de ventre.
Flickr Kelder Chaves
O bário é um mineral que auxilia na dilatação dos vasos colaterais e permite que uma maior quantidade de sangue passe pelo miocárdio, com isso, reduz-se o trabalho cardíaco e a tensão arterial.
- Reprodução de vídeo TV Gazeta Alagoas
A água mineral é fundamental para manter a pele hidratada. Afinal, o carbonato presente neste tem a capacidade de potencializar a ação osmótica, uma hidratação mais adequada do organismo como um todo.
Reprodução de vídeo TV Gazeta Alagoas
Na grande maioria das marcas que encontramos à venda, a água é gaseificada artificialmente. Isso acontece em um processo industrial idêntico ao dos refrigerantes. Ele retira o oxigênio presente no líquido e injeta, em seu lugar, gás carbônico. A água tem de ser resfriada para absorvê-lo.
Reprodução do Youtube
A água mineral é fabricada no momento em que as águas das chuvas penetram no solo. A partir disso, elas atravessam diversas camadas até chegar às impermeáveis, onde estacionam.
Reprodução do Facebook Fontágua
Nesse trajeto por baixo do solo, a água passa por várias rochas cheias de substâncias minerais. Entre eles, estão o Carbonato e o Sulfato de Cálcio, que se diluem na água enriquecendo-a e fazendo com que adquira propriedades medicinais valiosas.
Divulgação
Quando a água acumulada no subterrâneo sofre pressão de um novo volume d?água, ela sobe para a superfície e surge em locais específicos. O lugar onde a água aflora é chamado nascente.
Wikimedia Commons
A Fonte do Leste é indicada como diurética, digestiva e desintoxicante. Naturalmente gasosa. A água desta fonte possui sabor agradável, sendo comercializada desde 1980 pela Empresa de Águas São Lourenço.
Divulgação e Youtube
A Fonte Vichy possui propriedades indicadas para problemas gástricos e renais. Encontrada apenas em dois locais no mundo, em São Lourenço e na França, ela é conhecida como fonte da beleza.
Água Mineral - Divulgação e Youtube
A Fonte Primavera é uma fonte ferruginosa sendo indicada para pessoas com problemas de anorexia, anemia e astenia.
Divulgação e Youtube
A Fonte Carbogasosa possui indicações medicinais para hipertensão arterial, depressão e estresse.
Divulgação e Youtube
A Fonte Ferruginosa por conter muito ferro é boa para combater anorexia, anemia e astenia.
Divulgação e Youtube
A Fonte Sulfurosa possui propriedades indicadas para alergias, diabetes, doença do colágeno e laxativa.
Divulgação e Youtube
A Fonte Magnesiana é indicada para pessoas com problemas hepáticos e da vesícula biliar e em certas alterações do intestino grosso.
Divulgação e Youtube
A Fonte Alcalina contribui no tratamento de úlceras, auxiliando na eliminação do ácido úrico e cálculos renais.
Divulgação e Youtube
Localizada no Parque Novo, a Fonte Sulfurosa 02 contribui para o tratamento de diabetes, distúrbios do intestino e processos alérgicos da pele, além de problemas respiratórios.