Justiça nega soltura dos Irmãos Menéndez: ‘ameaças à sociedade’
Por Flipar
As penas previstas na condenação de Erik e Lyle ? conhecidos como "irmãos Menendez" ?, eram de prisão perpétua, mas já foram reduzidas para 50 anos de reclusão. E agora poderia ocorrer uma soltura, após o cumprimento da maior parte da punição.
De an Sun Unsplash
Só que em agosto de 2025 os tribunais da Califórnia negaram os pedidos de liberdade condicional de Lyle e Erik Menendez porque consideraram que eles ainda representam uma "ameaça à sociedade".
Daniel Bone/Pixabay
Erik e Lyle não foram considerados suspeitos da morte dos pais logo de início. No entanto, a investigação passou a focar nos irmãos quando eles começaram a ostentar uma vida de luxo, financiados pela herança dos pais.
Arquivo pessoal
Ele chegaram a adquirir apartamentos, veículos de alto padrão e relógios de marcas famosas, entre outras despesas.
reprodução
A evidência decisiva surgiu quando Erik fez uma revelação a seu psicólogo, Jerome Oziel, que decidiu gravar as sessões com os irmãos.
reprodução
O julgamento, iniciado em 1993, foi um dos primeiros transmitidos pela televisão nos Estados Unidos, gerando grande interesse da mídia e atraindo a atenção de milhões de curiosos.
reprodução
Durante as audiências, uma nova revelação chocou o público: chorando, os irmãos afirmaram que haviam sofrido abusos e agressões por parte do pai durante anos, com a cumplicidade da mãe, Kitty Menéndez.
reprodução
Segundo os arquivos do caso, o pai, José Menéndez (foto), também teria ameaçado os filhos de morte se eles contassem o que acontecia dentro de casa.
arquivo pessoal
Na noite de 20 de agosto de 1989, Kitty e José foram encontrados mortos por tiros de espingarda em sua mansão de luxo, em Beverly Hills. Na época, os irmãos tinham 18 e 21 anos.
reprodução
O primeiro julgamento resultou em um impasse entre os membros do júri e foi anulado. Um novo processo foi realizado, desta vez sem transmissão para a TV.
Mariakray/Pixabay
Em abril de 1996, o júri decidiu por condená-los à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.
Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay
Lyle e Erik ficaram em prisões separadas até 2018, quando passaram a cumprir a pena no mesmo presídio.
reprodução
O caso ganhou ainda mais repercussão a partir da série ficcional "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", lançada pela Netflix em 19/9/24.
divulgação/netflix
A mesma Netflix também lançou o documentário "O Caso dos Irmãos Menendez", em 7/10/24, reforçando ainda mais a divulgação do caso.
divulgação/netflix
Em 2023, os advogados dos irmãos trouxeram à tona novas evidências que, segundo eles, comprovam os abusos perpetrados por José Menendez, incluindo uma carta que Erik havia escrito para uma prima.
reprodução
Os promotores de Los Angeles declararam que o sistema de justiça criminal da região chegou a uma compreensão "mais atualizada" desde o primeiro julgamento dos irmãos.