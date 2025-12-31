Sertanejo no topo e Taylor Swift ‘desbancada’: veja as curiosidades da retrospectiva do Spotify
Por Flipar
A novidade virou febre nas redes sociais e muita gente compartilhou memes sobre seus próprios resultados.
Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Outra curiosidade foi a ausência de mulheres no top 10 dos artistas mais ouvidos do Brasil. Os gêneros sertanejo, funk e trap dominaram a lista. Confira os destaques de cada ranking!
Sérgio Cyrillo/Divulgação
Álbuns mais escutados em 2025 no Brasil: Se nos artistas mais ouvidos elas não apareceram, nos álbuns sim. Lauana Prado ficou em 9º com "Transcende" e Lady Gaga ? a única estrangeira da lista ? ficou em 8º, com "Mayhem".
Divulgação/Ernna Cost
O top 3 dos álbuns mais escutados no Brasil em 2025 foi dominado pelo pagode e pelo sertanejo: "O Céu Explica Tudo", de Henrique e Juliano (3º), "Churrasquinho 3", do Grupo Menos É Mais (2º), e "Manifesto Musical 2", de Henrique e Juliano (1º).
Divulgação/Deezer
Músicas mais escutadas em 2025 no Brasil: Essa lista foi dominada por funk e sertanejo, com um "intruso": o pagode do Grupo Menos É Mais.
Divulgac?a?o
O top 3 das músicas mais ouvidas no Brasil ficou assim: dobradinha do Menos É Mais em 3º e 2º com "Coração Partido (Corazón Partío) e "P do Pecado - Ao Vivo", respectivamente, e "Tubarões", de Diego e Victor Hugo na 1ª colocação.
Reprodução
Artistas mais escutados em 2025 no Brasil: O top 10 dos artistas mais ouvidos no Brasil tem Filipe Ret em 10º, Natanzinho Lima em 9º, MC Tuto em 8º, Matheus e Kauan em 7º e Zé Neto e Cristiano em 6º.
Instagram/@zenetoecristiano
Já os cinco primeiros colocados foram: MC IG em 5º, Jorge e Mateus em 4º, MC Ryan SP em 3º, Grupo Menos É Mais em 2º, e Henrique e Juliano no topo do pódio.
Reprodução/Instagram
Álbuns mais escutados em 2025 no mundo: A lista dos discos mais ouvidos no mundo em 2025 foi dominada pelo pop, com destaque para o porto-riquenho Bad Bunny, que abriu e fechou o ranking.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Músicas mais escutadas em 2025 no mundo: Dois artistas apareceram duas vezes nessa lista: a californiana Billie Eilish e Bruno Mars.
Divulgação
Figuraram no top 3: "Apt.", de Rosé e Bruno Mars (3º), "Birds of a Feather", de Billie Eilish (2º), e "Die With A Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars (1º).
Divulgação
Artistas mais escutados em 2025 no mundo: Dois artistas que podem ser pouco conhecidos no Brasil abriram o top 10: a banda mexicana Fuerza Regida (10º) e o cantor e compositor indiano Arijit Singh (9º).
Reprodução
De resto, a lista dos artistas mais ouvidos do mundo não teve grandes surpresas. Ariana Grande (em 8º), Bruno Mars (em 7º) e Kendrick Lamar (em 6º) são nomes conhecidos do grande público.
Divulgação
Uma curiosidade é que nem mesmo toda a força dos fãs fervorosos da cantora norte-americana Taylor Swift foi suficiente para barrar o fenômeno porto-riquenho.
Instagram @taylorswift
Assim ficou o top 5 dos mais escutados no mundo, do 5º ao 1º: Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Taylor Swift e Bad Bunny.