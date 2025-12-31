Críticos do ‘The New York Times’ elegem os 10 melhores filmes de 2025; veja!
Por Flipar
8º) "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho ? O grande destaque brasileiro em 2025, o longa brasileiro premiado em Cannes é ambientado durante a ditadura militar no Recife em 1977.
Divulgação/Victor Jucá
7º) "Sorry, Baby", de Eva Victor ? O filme teve uma estreia badalada no Festival de Sundance e segue uma jovem professora de literatura em recuperação de um trauma, abordando temas como depressão e superação.
Divulgação
6º) "My Undesirable Friends: Part I ? Last Air in Moscow", de Julia Loktev ? Esse documentário mostra a persistência de jovens jornalistas independentes (principalmente mulheres) em Moscou, enfrentando a repressão do regime de Putin antes da guerra na Ucrânia.
Divulgação
5º) "BLKNWS: Terms e Conditions", de Kahlil Joseph ? Longa-metragem de estreia do artista conhecido por seu trabalho em "Lemonade", da Beyoncé.
Divulgação
4º) "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi ? O filme foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, mas o diretor foi sentenciado a um ano de prisão no Irã por "atividades de propaganda" logo após a temporada de premiações.
Divulgação
3º) "Marty Supreme", de Josh Safdie ? Estrelado por Timothée Chalamet, que treinou tênis de mesa para o papel, o filme mostra um traficante que se tornou o campeão mais velho da modalidade.
Divulgação/A24
A performance de Chalamet tem sido amplamente elogiada e ele se tornou um dos cotados para o Oscar 2026.
Reproduc?a?o
2º) "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson ? Estrelado por Leonardo DiCaprio e Sean Penn, acompanha um grupo que se reúne para resgatar a filha de um membro de ex-revolucionários.
Divulgação/Warner Bros. Pictures
O longa venceu o prêmio de Melhor Filme na 35ª edição do Gotham Awards e, segundo o diretor Paul Thomas Anderson, a inspiração para construir a roteiro nasceu de sua própria trajetória familiar.
Divulgação/Warner Bros. Pictures
1º) "Pecadores", de Ryan Coogler ? O filme foi um fenômeno de bilheteria e crítica: foram quase US$ 368 milhões arrecadados mundialmente.
Divulgação/Warner Bros.
A trama traz Michael B. Jordan em um papel duplo, e mistura vampiros, música, romance e homenagens à cultura do Mississippi.