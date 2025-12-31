Astros Sylvester Stallone e Harrison Ford detêm um recorde difícil de superar
A façanha, que une duas das carreiras mais emblemáticas de Hollywood, é resultado tanto da força de personagens icônicos quanto da capacidade de manter o apelo junto ao público por meio da nostalgia e de novas gerações de espectadores.
Reprodução/Netflix
No caso de Stallone, a consagração começou em 1976, quando escreveu e interpretou o papel de Rocky Balboa em ?Rocky, um Lutador?.
Reprodução
Mais do que um sucesso comercial, o filme se transformou em fenômeno cultural, símbolo de perseverança e um dos maiores marcos do cinema esportivo.
Reprodução
Nos anos seguintes, o ator não apenas voltou a interpretar o personagem em diversas sequências, como também encarnou outras figuras de impacto.
reprodução
Em 1982, com ?Rambo - Programado para Matar?, ele se consolidou definitivamente como astro de ação e referência para o gênero.
Divulgação/Orion Pictures
A década de 1990 trouxe ?O Demolidor?, que novamente garantiu o topo das bilheteiras para o ator nascido em Nova York.
Divulgação/Warner
Já em 2001, Stallone marcou presença com ?Driven?, ampliando seu repertório de líderes de bilheteria.
Divulgação/Warner
O sucesso se manteve nos anos 2010, quando o ator reuniu um elenco de lendas da ação em ?Os Mercenários?, franquia repleta de homenagens, inclusive a Harrison Ford, e com três sequências até hoje.
Divulgação
Mais recentemente, em 2021, Stallone deu vida ao personagem Tubarão-Rei em ?O Esquadrão Suicida?, garantindo que a marca das seis décadas fosse alcançada com uma participação especial no longa-metragem.
Reprodução
Harrison Ford, por sua vez, construiu a carreira de líderes de bilheteria em série sobre uma base mais enxuta, mas igualmente poderosa.
Divulgação
Sua estreia como protagonista de um fenômeno cultural ocorreu em 1977, com ?Star Wars: Episódio IV ? Uma Nova Esperança?.
Divulgação Star Wars Facebook
O longa não apenas redefiniu os rumos da ficção científica, como transformou Ford em rosto mundialmente reconhecido.
Reprodução Instagram
Três anos depois, ele voltou ao topo com ?O Império Contra-Ataca?, sequência que consolidou a saga como uma das maiores da história do cinema.
Divulgação
Nos anos 1990, o ator mostrou sua versatilidade em ?Força Aérea Um?, em 1997, interpretando o presidente dos Estados Unidos em um thriller de ação que atraiu multidões.
Reprodução IMDb
Já em 2008, ele revisitou um de seus papéis mais queridos: o arqueólogo Indiana Jones, em ?O Reino da Caveira de Cristal?. A retomada da franquia garantiu novamente a liderança nas bilheteiras.
Divulgação
Em 2023, ele trouxe de volta o icônico chapéu e chicote em ?Indiana Jones e a Relíquia do Destino?, completando sua sequência de seis décadas no topo.
Divulgação/Lucasfilm
A marca compartilhada por Stallone e Ford é difícil de ser igualada. Ambos representam não apenas a força de franquias de longa duração, mas também a capacidade de se reinventar e de permanecer relevantes em uma indústria marcada pela constante renovação.