EUA monitoram espaço aéreo e derrubam OVNIs

Os militares derrubaram um Objeto Voador Não Identificado no dia 12/02/2023, perto da região do lago Huron, na divisa com o Canadá. O FLIPAR mostrou na época e relembra para quem não viu.
WikiImages por Pixabay
Um oficial das Forças Armadas afirmou que o objeto tinha ?uma estrutura octogonal com cordas penduradas, mas nenhuma carga perceptível".
FelixMittermeier por Pixabay
Antes, os EUA haviam detectado um sinal em um radar no estado de Montana ? que também faz divisa com o Canadá ? e enviaram caças para investigar. As aeronaves, porém, não encontraram nada, levando as autoridades a tratarem como uma ?anomalia?.
Reprodução flightradar24
Preocupados na prevenção de atos terroristas, os Estados Unidos estão permanentemente atentos a movimentações estranhas em seu espaço aéreo, principalmente após os atentados de 2001.
Robert Waghorn por Pixabay
No dia 4 de fevereiro de 2023, militares norte-americanos abateram um balão chinês que sobrevoava a costa oeste dos Estados Unidos.
reprodução youtube
O Departamento de Estado dos EUA afirmou que o objeto tinha capacidade de monitorar sinais de comunicação e era equipado com dispositivos para coletar dados de inteligência.
reprodução
O governo chinês havia alegado que o balão seria usado para fins meteorológicos e científicos.O governo dos EUA, porém, informou que a China estaria realizando operações similares em mais de 40 países do mundo.
domínio público
Ainda segundo o Departamento de Estado americano, imagens captadas por aviões-espiões dos EUA mostraram que o objeto "era claramente para vigilância de Inteligência e era inconsistente com o equipamento a bordo dos balões meteorológicos".
domínio público
O balão chegou a atravessar boa parte do território dos EUA, tendo inclusive sobrevoado áreas onde os americanos armazenam mísseis nucleares.
wikimedia commons Department of Energy
O mal-estar causado pelo incidente fez o então secretário de Estado americano, Antony Blinken, cancelar uma viagem que faria a Pequim para tentar estreitar a relação entre os dois países.
wikimedia commons U.S. Embassy Nigeria
Na China, autoridades da província de Shandong disseram que um objeto não identificado também foi detectado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizhao.
Wikimedia Commons
O episódio dos OVNIs gerou muitos comentários entre os fãs da banda irlandesa U2.
wikimedia commons Petr (Happy24)
Isso porque os artistas anunciaram uma turnê intitulada ?U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere em Las Vegas?, cuja temática era exatamente uma série de bolas imensas sobrevoando cidades.
reprodução instagram
Na divulgação, os lugares visitados pelos ?balões? eram na verdade os locais dos shows. Como se não bastasse a coincidência, o anúncio ainda dizia: ?um objeto não identificado foi avistado nos céus?.
reprodução instagram
Diversos seguidores da banda comentaram na publicação, buscando relação com os acontecimentos recentes naquela época.
reprodução instagram
Em 4/6, militares americanos abateram um avião misterioso que sobrevoava a capital dos EUA, Washington, foi alertado e não respondeu.