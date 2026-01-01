Só chorando… uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil
Por Flipar
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural...
kumustaka por Pixabay
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha.
myresb por Pixabay
Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil.
Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele...
Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino...
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
Ava Gina - Ops.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha??
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.
Savana Price por Pixabay
Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.
Imagem de David por Pixabay
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece...
Augusto Ordóñez por Pixabay
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
André Santana AndreMS por Pixabay
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
Pontep Luangon por Pixabay
Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.
Imagem de missartem por Pixabay
Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?
Imagem de David por Pixabay
Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
- Imagem de 5638993 por Pixabay
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não.
Hanna Bazhyna por Pixabay
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte
- Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada"
André Santana AndreMS por Pixabay
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro...
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí.
Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar.
Agata pixabay
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso?
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Pacífico Armando Guerra - Cansei de ser calmo. Preparem-se!
MAKI? POR PIXABAY
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha...
- OpenClipart-Vectors por Pixabay
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
André Santana AndreMS por Pixabay
Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites...