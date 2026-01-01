A saga ‘Harry Potter’ também foi marcada por polêmicas e tragédias; relembre!
Por Flipar
A começar por uma tragédia, que aconteceu em 2009. Enquanto gravava cenas de ação para "Harry Potter e As Relíquias da Morte - Parte 1", o dublê do ator Daniel Radcliffe, David Holmes, sofreu um acidente ao ser arremessado contra a parede em uma sequência de voo.
reprodução instagram
Infelizmente, o rapaz, que tinha 25 anos na época, quebrou o pescoço e ficou paraplégico.
reprodução instagram
Uma polêmica que ficou marcante na franquia foi a decisão dos produtores de dividir o último filme em duas partes ? algo que não era comum na época.
divulgação
A estratégia dividiu os fãs e rendeu críticas de muita gente que disse que a decisão colocava o lucro acima de tudo.
reprodução
Acontece que a estratégia não só funcionou ? os dois filmes foram sucesso absoluto de bilheteria ? como ajudou a criar uma nova cultura em Hollywood de divisão de filmes em duas partes.
divulgação
Tanto que, anos depois, as sagas ?Crepúsculo? e ?Jogos Vorazes? repetiram a ideia. Mais tarde, a Marvel também entrou na onda com ?Vingadores: Guerra Infinita?, de 2018, e sua continuação: ?Vingadores: Ultimato?, de 2019.
divulgação
Todos os fãs sabem que Joanne Kathleen Rowling foi quem escreveu os livros da saga ?Harry Potter?, mas talvez o que alguns não tenham conhecimento é que a abreviação J. K. Rowling foi uma decisão do agente da editora.
reprodução instagram
Isso porque ele acreditava que uma mulher escrevendo histórias de aventura não seria algo bem aceito pelo público e por isso decidiu esconder o primeiro nome feminino da autora.
wikimedia commons Daniel Ogren
Outra polêmica que deu o que falar na história da franquia foi quando J. K. Rowling, ao participar de um evento em 2007, revelou que o personagem Dumbledore era gay.
divulgação
A grande questão foi o fato de isso jamais ter sido mencionado nas histórias originais. Muitos fãs criticaram a autora na época dizendo que ela estaria tentando se aproveitar de uma falsa diversidade em sua obra.
reprodução
Outra polêmica envolveu o ator Jamie Waylett, que viveu o personagem Vincent Crabbe, amigo de Draco Malfoy na franquia. Ele foi detido em 2009 acusado de porte de drogas.
reprodução
Resultado: não participou dos dois últimos filmes da saga e foi substituído por Blásio Zabini, um personagem que pouco aparece nos livros, mas ganhou importância nos longas por conta das circunstâncias.
reprodução
Outro ator que participou da franquia, Roberto Knox, que viveu o personagem Marcos Belby em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", de 2009, morreu ao levar uma facada em uma briga de bar. Ele tinha apenas 19 anos e tentava defender o irmão.
reprodução
Não tem jeito, ninguém é envolvido em mais polêmicas do que a própria autora J. K. Rowling. Muitos fãs questionaram quando ela defendeu a escolha de Johnny Depp para viver Gellert Grindelwald em "Animais Fantásticos e Onde Habitam", de 2016, filme derivado da série original.
reprodução
Na ocasião, o ator tinha acabado de ser acusado de violência doméstica pela ex-esposa, Amber Heard.
Wikimedia Commons Harald Krichel
Só que, meses mais tarde , Depp ? que chegou a perder o papel na continuação da saga ? saiu vitorioso do processo, já que a Justiça considerou que as denúncias contra ele eram infundadas.
reprodução instagram
Em junho de 2020, J. K. Rowling também causou polêmica ao zombar de um artigo que utilizava a expressão ?pessoas que menstruam?. Segundo Rowling, bastava dizer ?mulheres?. A escritora foi duramente criticada e acusada de transfobia.
reprodução instagram
Depois de ser atacada, Rowling se defendeu dizendo que ?conhece e ama pessoas trans? e que ?tem empatia por pessoas trans há décadas?.
reprodução instagram
O próprio ator Daniel Radcliffe saiu em defesa das pessoas trans na época e escreveu um longo texto em resposta à autora. Ele fez questão de afirmar categoricamente que "mulheres trans são mulheres".