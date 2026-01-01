Com Brasil na lista, revista britânica elege os bairros mais ‘legais’ e ‘descolados’ do mundo em 2025; veja!
Por Flipar
15º) Perpetuo Socorro, Medellín (Colômbia) ? Conhecido por ser uma antiga área de oficinas mecânicas e ferrarias, o bairro está em plena transformação, cheio de cafés e espaços de inovação cultural.
Reprodução do Youtube
14º) Red Hook, Nova York (EUA): Antigo porto que se reinventou com ateliês, destilarias e vistas incríveis da Estátua da Liberdade.
Reprodução do youtube
13º) Digbeth, Birmingham (Reino Unido) ? Epicentro da cultura alternativa britânica, repleto de murais de "street art", mercados vintage e clubes em antigos galpões industriais.
Erebus555/Wikimédia Commons
12º) Anjos, Lisboa (Portugal): Sendo um bairro de entrada de imigrantes, Anjos se tornou um caldeirão cultural diversificado, famoso pela diversidade gastronômica e galerias de arte independentes.
João Carvalho/Wikimédia Commons
11º) Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh (Vietnã): Localizado no Distrito 1, este bairro se transformou graças a um mercado de alimentos frescos cercado por bares e restaurantes modernos.
Diego Delso/Wikimédia Commons
10º) Labone, Accra (Gana) ? Bairro moderno e cosmopolita, conhecido por suas galerias de arte africana contemporânea e restaurantes que celebram a culinária local.
olho finlandês/Wikimédia Commons
9º) Vallila, Helsinque (Finlândia): Originalmente planejado como um bairro operário, Vallila é conhecido por seus edifícios de madeira e seus pátios internos que incentivam a vida comunitária.
Timo Noko/Wikimédia Commons
8º) Nakatsu, Osaka (Japão) ? Nakatsu se destaca por ser um bairro tranquilo e discreto, que esconde uma impressionante concentração de cafés especializados, lojas de antiguidades e livrarias charmosas em suas vielas.
Ogiyoshisan/Wikimédia Commons
7º) Ménilmontant, Paris (França): Ménilmontant mantém um charme autêntico de "aldeia" e é famoso por suas colinas, ruas sinuosas e escadarias, oferecendo vistas únicas de Paris.
Kirua /Wikimédia Commons
6º) Mullae-dong, Seul (Coreia do Sul): Antigo distrito industrial que se reinventou como centro de arte contemporânea, com galerias e cafés.
Reprodução de youtube
5º) Avondale, Chicago (EUA): Conhecido por sua forte herança polonesa e sua atmosfera familiar, Avondale se tornou um hub para cervejarias artesanais e locais de música underground nos últimos anos.
Reprodução do Youtube
4º) Camberwell, Londres (Reino Unido): Localizado no sul de Londres, o bairro é considerado um reduto artístico e estudantil, sendo lar do famoso Camberwell College of Arts.
- Flickr John Steedman
3º) Barra Funda, São Paulo (Brasil): Com galpões industriais transformados em bares, casas de show e ateliês, Barra Funda se tornou um polo de arte urbana e vida noturna.
CORRETOR-CARVALHO/Wikimédia Commons
2º) Borgerhout, Antuérpia (Bélgica) ? O bairro é famoso por sua cena musical alternativa e festivais de rua animados. É um dos locais mais multiculturais da Bélgica, sendo famoso por seu mix de culturas e línguas.
Bert76 /Wikimédia Commons
1º) Jimb?ch?, Tóquio (Japão): Conhecido como o ?bairro dos livros?, abriga mais de 150 livrarias e sebos, muitos especializados em edições raras e mangás antigos. É o bairro mais "descolado do mundo" em 2025!