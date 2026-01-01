Famosos que não tomam bebidas alcoólicas; saiba seus motivos
Por Flipar
Durante uma conversa sobre sua época de excessos, ele comentou que a decisão surgiu depois de passar por momentos complicados: "Perdi a humanidade por conta do abuso de drogas e álcool".
wikimedia commons Georges Biard
Assim como ele, outras personalidades do mundo artístico já disseram publicamente que não tomam bebidas alcoólicas ou porque não gostam ou porque decidiram parar de tomar, por motivos variados. Veja quem são e por que tomaram essa atitude.
montagem / reprodução / divulgação
JORGE ARAGÃO: O sambista já revelou que gosta de compor bebendo água e leite. Aliás, o veterano assegura que nunca experimentou bebidas alcoólicas.
Revela Web - Flickr
Em uma entrevista recente ao jornal "Extra," Aragão afirmou que, ao longo da vida toda, nunca abriu uma cerveja. ?Faço festa com Coca-Cola, Toddynho.. Até com mingau de aveia?.
divulgação / vivo rio
ALCIONE: Outra sambista que optou por não ingerir bebidas alcoólicas é a ?Marrom?, Alcione. "Não bebo, não. Sou uma sambista às avessas", já declarou.
Levi Bianco - Flickr
Segundo ela, apesar da ?voz de bar?, ela nunca afogou as mágoas num copo de bebida. ?Quando chorei, foi em casa, tomando leite ou guaraná", brincou.
divulgação / Marcos Hermes
L7NNON: O rapper carioca não só não consome bebidas alcoólicas como também não fuma cigarros.
divulgação
Durante uma entrevista para um podcast, ele disse: ?Acredito que vá conseguir viver sem isso. Mas não sou ninguém para julgar quem faz".
divulgação
CHRIS MARTIN: O vocalista do Coldplay compartilhou que o consumo de bebidas alcoólicas lhe causava sentimentos negativos.
reprodução instagram
Além de dizer que ficava deprimido quando bebia, o artista revelou que já não ingere álcool desde a juventude.
reprodução instagram
BÁRBARA BORGES: Certa vez, a atriz compartilhou abertamente sua luta contra o alcoolismo. Em uma entrevista ao "Gshow," ela abordou o assunto e disse ?estar num processo de cura?.
reprodução instagram
?Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira e fazer o papel da salvadora", afirmou a atriz, ressaltando, porém, que para ela o melhor é não beber.
Reprodução/@barbaraborgesoficial
BRAD PITT: Além de já ter admitido não ser fã de banho, o astro de Hollywood já comentou algumas vezes sobre suas lutas contra o vício em álcool no passado.
Reprodução / Instagram
"Eu levei as coisas o mais longe que pude, então cancelei meu privilégio de beber", disse, em entrevista ao USA Today.
reprodução / instagram
ROBERT DOWNEY JR.: Outro astro americano que largou o vício da bebida foi Robert Downey Jr.
wikimedia commons Gage Skidmore
BRADLEY COOPER - Apesar de ter feito ?Se Beber, Não Case!?, o ator revelou que na vida real não é adepto das ressacas.
Divulgação
"Se eu continuasse [bebendo], realmente sabotaria minha vida inteira", afirmou o astro, ao dizer que largou o álcool aos 29 anos de idade.