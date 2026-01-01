Fenômeno raro e intrigante: Momentos em que a cor de rosa tomou conta do céu
Por Flipar
Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso foram algumas das cidades que presenciaram o fenômeno. A paisagem carioca no cartão postal do Pão de Açúcar ficou assim, com um céu rosa preenchendo o cenário.
Divulgação / Elisa Soupin
As causas, porém, foram bem diferentes das do Canadá. O céu colorido no Brasil se deu por conta da erupção de um vulcão submarino que devastou o arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico.
reprodução tv globo
Partículas de fumaça viajaram mais de 13 mil km até chegarem no litoral brasileiro.
reprodução tv globo
No dia 15 de janeiro, uma erupção vulcânica provocou ondas gigantes em todo o Oceano Pacífico, resultando morte de pelo menos cinco pessoas.
Reprodução/TV Globo
De acordo com a Nasa, a explosão vulcânica foi centenas de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima (foto), na Segunda Guerra Mundial.
reprodução tv globo
Na época, especialistas explicaram que pequenas partículas foram lançadas na estratosfera -- a camada superior da atmosfera -- e começaram a se espalhar pelo mundo devido às correntes de ar.
reprodução tv globo
A mudança de cor ocorreu devido a partículas de sulfato que se originaram do vulcão.
reprodução redes sociais
Quando essas partículas interagem com a luz solar durante o nascer ou o pôr do sol, é isso que cria o efeito avermelhado.