Maior residência particular do mundo tem 2,8 milhões de metros quadrados
Por Flipar
Trata-se do Lakshmi Vilas Palace, localizado em Vadodara, cidade situada às margens do rio Vishwamitri.
Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
Construído em 1890 pelo marajá Sayajirao Gaekwad III, o local é reconhecido como a maior casa do mundo.
Reprodução do X @IndiaAesthetica
Originalmente, o palácio foi construído para ser um símbolo de poder e a união entre culturas.
Domínio Público/Wikimédia Commons
O estilo arquitetônico segue o movimento Renascimento Indo-Sarraceno, misturando elementos góticos, mouriscos e indianos.
Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
Atualmente, a propriedade é avaliada em aproximadamente R$ 13 bilhões e possui impressionantes 170 cômodos!
Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
O interior é decorado com mármore, vitrais belgas e obras de artistas renomados como Raja Ravi Verma.
Notnarayan/Wikimédia Commons
Hoje em dia, o palácio mantém sua função original como moradia da Família Real de Baroda.
Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
O mais curioso ? e quase inacreditável ? é que apenas 4 pessoas da família moram no palácio.
Reprodução de Instagram
Vivem no local: Samarjitsinh Gaekwad (marajá titular desde 2012), sua esposa Radhikaraje Gaekwad, e suas duas filhas Padmaja Raje Gaekwad e Narayani Raje Gaekwad.
Reprodução de Instagram
Parte da estrutura do palácio está aberta à visitação pública e para a realização de eventos privados.
Notnarayan/Wikimédia Commons
Além de residência, o local funciona como um centro cultural e turístico, abrigando obras de arte e coleções históricas.
Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
A construção do Lakshmi Vilas Palace levou 11 anos, de 1879 a 1890.
Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
Para efeito de comparação, o Lakshmi é quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, em Londres.
Reprodução do X @IndiaAesthetica
A estrutura também inclui um campo de golfe privado de 18 buracos, um museu, salões de baile e coleções de armas antigas.
APIC Photography/Wikimédia Commons
O exterior foi construído com arenito dourado de Dhangadra, conferindo ao palácio um brilho imponente.
Reprodução do X @IndiaAesthetica
Outra curiosidade é que o Lakshmi foi um dos primeiros edifícios da Índia a ter elevador e sistemas elétricos modernos à época de sua construção ? um símbolo de progresso e riqueza durante o período colonial britânico.