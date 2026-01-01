Conhecida como “Orlando Brasileira”, Olímpia atrai visitantes e amplia infraestrutura
O aeroporto ficará a cerca de 430 quilômetros da capital paulista. Ele receberá um investimento inicial de R$ 500 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outros R$ 104 milhões destinados do orçamento da União de 2024.
Diante disso, a pista da construção poderá ter até 2.500 metros de extensão por 45 metros de largura. Isso significa que será maior que a do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, que possui 1.940 metros de extensão por 45 metros de largura.
Essa cidade paulistana remonta ao final do século XIX, com a chegada do engenheiro escocês Robert John Reid, contratado para demarcar terras na região conhecida como Sertão dos Olhos D'água.
Assim, o povoado se desenvolveu, tornando-se distrito em 1906 e vila em 1917, quando recebeu o nome de Olímpia. Na ocasião, foi uma homenagem a Maria Olímpia, que era filha de um político local e afilhada de Reid.
A partir de 1917, a cidade foi emancipada de Barretos. Atualmente, ela é conhecida como a "Capital Nacional do Folclore" em virtude de seu famoso festival voltado ao tema, realizado desde 1964.
Além disso, a cidade também se destaca como um importante polo turístico, com diversos parques aquáticos e águas termais que atraem visitantes de todo o mundo.
Um dos principais é o Thermas dos Laranjais, considerado o maior parque aquático da América Latina. Ele oferece inúmeras atrações, tais como toboáguas e piscinas de ondas, que chamam a atenção de quem curte áreas de lazer, temáticas e para todas as idades.
Em 2014, a cidade de Olímpia foi reconhecida como Estância Turística, consolidando sua importância no cenário nacional. O parque conta com toboáguas, piscina de surf 180º, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, rio lento, área infantil e hidro spa.
Esse local foi fundado em 1987 por Benito Benatti, um visionário que enxergou o potencial dessas águas para criar um destino de entretenimento e saúde na cidade e foi certeiro na escolha.
O Hot Beach Parques & Resorts é um complexo turístico localizado em Olímpia, São Paulo, que engloba quatro resorts, um parque aquático e a Vila Guarani.
Ele oferece diversas opções de lazer, que incluem atrações no parque aquático e opções de hospedagem em seus resorts. O complexo também conta com a Vila Guarani, um espaço dedicado a eventos e atividades temáticas.
A cidade é famosa por sua infraestrutura turística, que contribui com cerca de 65% da economia local e inclui uma vasta rede hoteleira e uma variedade de atividades de lazer.
O Dreamland Museu de Cera inclui atrações em diversas cidades do Brasil. Em Olímpia, foi inaugurado em 15 de dezembro de 2021 e é o primeiro voltado a esse tipo de entretenimento no estado de São Paulo.
O local apresenta figuras de cera em tamanho real de personagens famosos, como super-heróis, rockstars e ícones da cultura pop, atraindo visitantes de todas as idades.
A cidade também tem uma ótima opção de lazer que é o Vale dos Dinossauros. A atração é bastante voltada para as crianças, pois apresenta animatrônicos bem feitos e mega realistas, com diversas informações sobre esses animais pré-históricos.
Além das grandes estrelas, os dinossauros, a estrutura do parque conta com cinema, brinquedoteca, playground (Dino Play), loja, área para escavação, incubadora, Dino Banda, fontes luminosas, quiosques de sorvetes e salgados.
Instalado em edifício tombado como patrimônio histórico, o denominado "Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa" é um local composto por arte popular, esculturas, réplicas de obras de artistas brasileiros, objetos de devoção pessoal e exposição.
Fundado em 1973 e atualmente instalado no prédio da Casa da Cultura, o Museu de História e Folclore "Maria Olímpia" conta com objetos e recortes que retratam a fundação do município. Além de personagens da história e peças do Sítio Arqueológico Maranata.
Cheio de cores e encanto, o Orquidário Aguapey oferece uma oportunidade única para aprender mais sobre o cultivo e cuidado dessas plantas fascinantes.
O Dreams Ice Bar de Olímpia é um local de gelo temático, queoferece uma experiência única com temperaturas abaixo de zero, esculturas de gelo, iluminação especial e música ambiente.
O bar também fornece casacos e luvas para os visitantes, garantindo conforto em meio ao ambiente congelante, assim como bebidas servidas em copos de gelo.
O "Orionverso" é um parque temático de realidade virtual, que oferece experiências imersivas e interativas para todas as idades. O visitante pode explorar diferentes mundos virtuais e interagir com ambientes e personagens de ficção científica.
O parque temático foi inspirado em atrações futuristas de Orlando, nos Estados Unidos, e tem como objetivo levar os visitantes a diferentes dimensões através da tecnologia de realidade virtual.
O "Pit Stop da Neve" é uma atração turística de Olímpia, São Paulo, que oferece uma experiência de brincar na neve em um ambiente com temperatura controlada, simulando um cenário de inverno em pleno clima tropical.