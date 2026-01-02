Cientologia: religião controversa afasta as mulheres de Tom Cruise; mais uma foi embora
Por Flipar
Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião.
Divulgação
"Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar", teria dito uma pessoa próxima do ator.
Instagram @ana_d_armas
Ainda de acordo com a fonte, "foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava."
Wikimedia Commons/Jay Dixit
Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro.
Reproduc?a?o/Instagram
Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de "Missão Impossível".
Reprodução
A Cientologia é uma religião e conjunto de crenças controversas fundada em 1952 pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard.
Wikimedia Commons/PictorialEvidence
Uma das práticas centrais da Cientologia é a audição, uma espécie de sessão espiritual semelhante à terapia, realizada com um aparelho chamado E-meter.
Flickr - Daniel Spiess
Rumores dão conta de que seu casamento com Nicole Kidman teria terminado quando a atriz demonstrou resistência à religião. Fontes externas afirmam que a igreja teria considerado a atriz uma influência negativa.