Buraco no formato de ‘borboleta’ no Sol pode provocar tempestade geomagnética na Terra
Por Flipar
O fenômeno, observado entre os dias 8 e 11 de setembro de 2025, se chama buraco coronal, região onde os campos magnéticos se abrem permitindo que o vento solar escape. Isso pode causar tempestade geomagnética na Terra.
Divulgação: NASA/SDO
As tempestades geomagnéticas podem afetar satélites, sistemas de comunicação e redes elétricas, provocando apagões. Mas, neste caso específico, ao evento é considerado fraco a moderado.
Nasa domínio público
O registro foi feito no dia 15 de junho no Deserto de Sonora, nos Estados Unidos, local conhecido pelas boas condições para a observação espacial.
Wikimedia Commons/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek
McCarthy planejava fotografar apenas a passagem da ISS, que por si só já era considerada um desafio técnico.
NASA/Roscosmosq Wikimedia Commons
McCarthy, que é especialista em astrofotografia, usou múltiplos telescópios e técnicas avançadas para obter a foto, que chamou de ?Sonhos de Kardashev?.
Montagem/Reprodução/Redes Sociais
O nome é em referência ao astrônomo russo que criou uma escala para medir o progresso tecnológico das civilizações.
Domínio Público
Para resistir ao calor do deserto, o fotógrafo chegou a ter que resfriar diversos telescópios com bolsas de gelo.
Ken Cheung/Unsplash
Distância da Terra: O Sol está a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra ? essa distância varia ligeiramente ao longo do ano.
Freepik
Velocidade da luz: A luz do Sol viaja a 300 mil km/s, levando cerca de 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra.
reprodução/youtube nasa
Superfície e Núcleo: A temperatura na superfície do Sol é de cerca de 5.500 °C. No seu núcleo, onde ocorrem as reações de fusão nuclear, a temperatura pode atingir incríveis 15 milhões de graus Celsius!
divulgação/nasa
Não é amarelo: Embora frequentemente seja desenhado amarelo, a cor real do Sol é branca. Ele parece amarelo devido à forma como a luz solar é dispersa pela atmosfera terrestre.