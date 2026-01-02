Animais que fazem casulos: tipos e funções na natureza
Por Flipar
Geralmente, esses envoltórios protegem contra predadores, clima extremo e desidratação. Os animais que criam casulos incluem insetos, aranhas, moluscos e até alguns peixes. Veja algumas espécies
Alexandre Bolzon wikimedia commons
Bicho-da-Seda (Bombyx mori) - A lagarta secreta fios de seda e forma um casulo para a fase de pupa. Esse casulo é usado na produção comercial de seda. Ele protege o inseto enquanto ele se transforma em mariposa.
Fastily wikimedia commons
O bicho-da-seda é um inseto domesticado e criado para a produção de seda. Originário da China, habita locais controlados por humanos. Sua expectativa de vida é de cerca de 2 meses.
Zivya - wikimedia commons
Mariposa Atlas (Attacus atlas) - Suas lagartas produzem um casulo de seda resistente, pendurado em galhos. Dentro dele, ocorre a metamorfose para a fase adulta. O casulo protege contra predadores e condições adversas. Na foto, o inseto saindo do casulo.
Sachin Palkar wikimedia commons
A mariposa Atlas é uma das maiores do mundo, com até 30 cm de envergadura. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático. Seu ciclo de vida dura de 1 a 2 meses
Chiara Renso wikimedia commons
Taturana (Lonomia obliqua) - Forma um casulo no solo ou em folhas secas antes da fase adulta. O casulo protege contra predadores enquanto a lagarta vira mariposa. Sua seda é resistente e bem camuflada.
domínio público
É uma mariposa venenosa encontrada no Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. As lagartas possuem cerdas urticantes que podem ser letais. Elas têm hábitos gregários, se juntam umas às outras em colônia. Sua vida adulta dura cerca de uma semana.
domínio público
Borboleta Monarca (Danaus plexippus) - Forma um casulo esverdeado e dourado na fase de pupa. Esse envoltório rígido protege contra predadores e intempéries. Após dias, a borboleta emerge pronta para voar.
divulgação redes sociais Fabiano Ignacio
É famosa por suas migrações de milhares de quilômetros entre os EUA e o México. Vive em campos e florestas, alimentando-se de néctar. Sua vida média varia de algumas semanas a 8 meses.
commons wikimedia
Aranha-de-Jardim (Argiope aurantia) - Constrói casulos de seda para seus ovos, fixando-os em folhas ou galhos. Esses casulos protegem os ovos de predadores e do clima. As crias eclodem em semanas, permanecendo abrigadas até a dispersão.
Hamon jp - wikimedia commons
Essa aranha é comum na América do Norte e América do Sul. Vive em jardins e campos, construindo teias elaboradas. Sua expectativa de vida é de cerca de um ano.
VijghenPh wikimedia commons
Bicho-pau (Clonopsis gallica) - Constrói pequenos casulos subterrâneos para seus ovos. O casulo protege contra predadores e variações climáticas. Os filhotes emergem após meses, parecendo miniaturas dos adultos.
Drägüs wikimedia commons
Caracol-Gigante-Africano (Achatina fulica) - Produz um casulo calcário em períodos de seca para hibernação. Isso impede a desidratação e mantém a umidade interna. Quando as condições melhoram, sai do casulo e volta a se alimentar
Timur V. Voronkov wikimedia commons
É um molusco terrestre de grande porte, chegando a 20 cm de comprimento. Originário da África, se espalhou pelo mundo como praga. Vive entre 3 e 5 anos
Ahoerstemeier wikimedia commons
Peixe-Ánabas (Anabas testudineus) - Constrói casulos de muco para sobreviver fora d?água por curtos períodos. Isso ajuda na retenção de umidade enquanto se desloca em terra. Essa habilidade é útil para buscar novos habitats.
Xufanc - wikimedia commons
É um peixe que pode respirar ar e se mover em solo úmido. Habita pântanos e rios na Ásia tropical. Sua expectativa de vida é de até 10 anos.
Abu Hamas wikimedia commons
Lagarta do Mandruvá (Erinnyis ello) - Faz um casulo subterrâneo com terra e seda. O casulo protege a pupa até a emergência da mariposa. Esse processo pode durar semanas ou meses.
José Roberto Peruca wikimedia commons
É uma mariposa comum na América do Sul e Central. Suas lagartas são grandes e se alimentam de plantas diversas. Sua vida adulta dura poucas semanas.
Didier Descouens wikimedia commons
São abelhas solitárias que polinizam flores. Vivem em ambientes variados, como campos e jardins. Sua expectativa de vida é de poucos meses.
Bob Peterson wikimedia commons
Besouro-Heremita (Osmoderma eremita) - Faz um casulo de madeira triturada dentro de troncos ocos. O casulo protege a larva enquanto ocorre a metamorfose. Esse processo pode levar até três anos.
Magne Flåten - wikimedia commons
É um besouro raro que vive em florestas antigas da Europa. Alimenta-se de madeira em decomposição. Pode viver até 5 anos.