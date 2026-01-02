Sabores que surpreendem: conheça cervejas fora da curva
Por Flipar
Geralmente, a cerveja é pilsen (leve), Pale Ale (encorpada) ou Bock (preta). A cevada é o grande ingrediente e o teor alcoólico varia.
Mas, além do sabor tradicional, a cerveja tem versões com toques exóticos que transformam o paladar e surpreendem os consumidores. Veja algumas cervejas que têm misturas exóticas e, para muitos, impensáveis.
A cervejaria Elbers, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro.
A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, que a empresa apresenta como a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo.
A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia - fruta cítrica da Mata Atlântica.
Cerveja de frutos do mar - Marooned on Hog Island - O objetivo foi "salgar" um pouco a bebida usando água onde ostras são cultivadas.
Cerveja de pizza - Mamma Mia - A cerveja, que geralmente acompanha a pizza, agora recebe alho, tomate e ervas na própria composição.
A produção de cerveja é tão antiga que fazia parte do Código de Hamurabi, a mais antiga lei da história.
Na Estela de Hamurabi, que data de 1.760 a.C, uma norma estabelecia uma volume diário de cerveja: 2 litros para trabalhadores em geral, 3 para funcionários públicos e 5 para administradores e o sumo sacerdote.
E, além da tradicional, sabores exóticos também são bem-vindos.