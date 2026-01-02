Ar rarefeito: Saiba como é a vida na cidade mais alta do planeta
Por Flipar
A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado.
Flickr Steffen Lohrey
A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país.
Reprodução de vídeo La República
Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima.
Flickr Steffen Lohrey
La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas.
Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês.
Reprodução de vídeo La República
Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um "inferno na Terra" e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo.
Reprodução de vídeo The Sun
A falta de infraestrutura básica, como água potável, saneamento e sistema de saúde adequado, agrava a situação.
Reprodução de vídeo La República
Sem sistema de coleta pública de lixo e saneamento básico, a cidade é bastante suja e se tornou um ambiente insalubre, com todo tipo de dejeto jogado pelas ruas.
Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
Por conta disso, não é incomum encontrar rios de lama imunda correndo entre as construções.
Reprodução Youtube Canal Frans
A maioria das casas na cidade é improvisada, feita de metal ondulado e madeira, enquanto algumas foram construídas com tijolos e blocos de concreto.
Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet
Muitas residências não têm água corrente, eletricidade ou aquecimento adequado para enfrentar o frio intenso, que geralmente fica em torno de 1°C, podendo chegar a temperaturas negativas.
Reprodução Youtube
Nas casas mais simples de La Rinconada, geralmente não há banheiros, o que faz com que as pessoas tenham que fazer suas necessidades básicas ao ar livre.
Reprodução Youtube Canal Frans
Surpreendentemente, a cidade não cheira mal, pois as temperaturas extremas evitam que os resíduos orgânicos apodreçam, espalhando-se pelas ruas em forma de lama.
Reprodução de vídeo La República
Para conseguir tomar banho, os moradores precisam utilizar chuveiros públicos comunitários que estão espalhados pela cidade.
Flickr Steffen Lohrey
Outro problema é a mineração predatória, que causa grande impacto ambiental, com contaminação do solo e da água por metais pesados.
Reprodução de vídeo The Sun
A principal atividade econômica é a mineração de ouro, realizada de forma artesanal e perigosa.
Reprodução de vídeo The Sun
Os mineiros trabalham em condições precárias, com baixos salários e alto risco de doenças e acidentes.
Reprodução Youtube Canal Frans
Apesar dos desafios, La Rinconada atrai alguns turistas aventureiros que desejam conhecer a cidade mais alta do mundo e presenciar a dura realidade dos mineiros.
Reprodução Youtube Canal Frans
Entre os pontos mais procurados, destacam-se a mina La Rinconada, o Lago Suches e a Laguna Ananea.
Reprodução de vídeo La República
Os hotéis de La Rinconada não oferecem nada além do básico: uma cama e cobertores.
Reprodução Youtube Canal Frans
Inclusive, é importante ter cuidado ao visitar a cidade, pois a criminalidade é elevada. Não há presença policial na área, o que torna assassinatos e desaparecimentos relativamente comuns.