A revolução do bandolim: a trajetória premiada de Hamilton de Holanda
Por Flipar
Gravado ao vivo no lendário Dizzy?s Club, no Jazz at Lincoln Center, em Nova Iorque, o álbum marcou o encerramento da turnê norte-americana do trio formado por Hamilton, Thiago ?Big? Rabello, na bateria, e Salomão Soares, no teclado e Moog.
Reprodução do Youtube
O disco conta ainda com participação especial do saxofonista norte-americano Chris Potter, presente em três faixas e parceiro recorrente de Hamilton.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
No entanto, o artista carioca não foi o único contemplado com o prêmio nesta categoria. O cubano Chucho Valdés ganhou pelo disco "Cuba And Beyond", gravado com o Royal Quartet,
Reprodução do Youtube
?Essa é minha quinta estatueta do Grammy Latino, mas a primeira na categoria Jazz Latino/Jazz, sendo um marco na minha trajetória", celebrou Hamilton.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
"Uma conquista que celebra o encontro do Choro com o Jazz, a união de culturas e linguagens construída ao vivo em Nova York ao lado de Big Rabello, Salomão Soares e Chris Potter, e que reafirma a força contemporânea da Música Brasileira no mundo?, completou.
Divulgação
Nascido no Rio de Janeiro, em 30 de março de 1976, Hamilton de Holanda Vasconcelos Neto veio de uma família musical e ganhou seu primeiro instrumento com quatro anos de idade, uma melódica.
Divulgação
Hamilton de Holanda mudou-se para Brasília com apenas 11 meses de idade, onde cresceu em um ambiente musical, influenciado por sua família de músicos nordestinos.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
Aos cinco anos, recebeu um bandolim de presente do avô, instrumento que definiria sua vida. Sua formação musical foi fortemente moldada pelo Clube do Choro de Brasília, onde desenvolveu suas habilidades e paixão pelo gênero.
Dênio Simões/Wikimédia Commons
Hamilton de Holanda revolucionou a forma de tocar bandolim ao adicionar duas cordas extras ao instrumento, totalizando dez cordas, o que expandiu suas possibilidades harmônicas e melódicas.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
Essa inovação, aliada à sua técnica impecável, permitiu-lhe explorar um repertório vasto, transitando do choro tradicional para composições autorais complexas e improvisações características do jazz.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
A discografia deste artista é extensa e diversificada, visto que inclui colaborações com gigantes da música brasileira e internacional, como Chico Buarque, João Bosco, Hermeto Pascoal, Yamandu Costa e André Mehmari.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
Possui dezenas de álbuns lançados, que vão desde trabalhos solo e em trio, como o aclamado "Hamilton de Holanda Trio: Live in NYC", até parcerias com orquestras e outros instrumentistas.
Reprodução do Youtube
A imprensa dos Estados Unidos o apelidou de "Jimmy Hendrix do bandolim" e a francesa de "Príncipe do bandolim", em reconhecimento à sua virtuose e inovação.
Reprodução do Youtube
É um artista que reflete a miscigenação da identidade cultural brasileira em sua música. Afinal, combina raízes profundas com uma abertura a influências globais
Reprodução do Youtube
Influenciado pelo jazz, Hamilton incorpora a improvisação de forma brilhante em suas apresentações, assim como demonstra uma técnica ágil e expressiva que lhe rendeu comparações internacionais.
Reprodução do Instagram @hamiltondeholanda
Em 2016, o bandolinista também foi premiado no 17º Grammy Latino na categoria Melhor álbum instrumental pelo disco Samba de Chico.
Reprodução do Youtube
Seu disco Harmonize foi eleito um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte.