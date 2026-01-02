Falésias que atraem curiosidade em diferentes partes do Brasil
Por Flipar
Em julho de 2023, duas irmãs caíram das falésias. Uma delas precisou fazer uma cirurgia no antebraço.
wikimedia commons Gustavo Mitilene Cordeiro
Em novembro de 2021, um jovem turista de 19 anos sofreu um acidente ao cair de uma altura de 30 metros no Chapadão enquanto estava em um quadriciclo. Ele teve fraturas no fêmur e na coluna e precisou passar por uma cirurgia.
wikimedia commons Rafael Vianna Croffi
Já em setembro de 2020, uma turista grávida e seu namorado perderam o controle do quadriciclo e caíram do Chapadão. Ambos foram resgatados conscientes.
wikimedia commons Gustavo Mitilene Cordeiro
O local, apesar de ter histórico de acidentes, não possui nenhuma placa ou sinalização de perigo de queda. Mas afinal, o que são falésias?
wikimedia commons Walter Britto Gaspar
As falésias podem ser de diferentes tipos, dependendo da composição das rochas que as formam. As falésias calcárias, por exemplo, são formadas por rochas sedimentares, como o calcário.
Mike Smith Unsplash
As falésias areníticas, por outro lado, são formadas por rochas sedimentares, como a areia. Essas falésias são geralmente amarelas ou avermelhadas e são frequentemente lisas e desprovidas de vegetação.
pexels Valeriia Miller
No Brasil, existem várias falésias que se tornaram pontos turísticos. Conheça agora 9 delas!
montagem / wikimedia commons / divulgação
Falésias da Praia do Gunga: São um dos principais pontos turísticos do estado de Alagoas, no Brasil. Elas estão localizadas no município de Roteiro, a cerca de 35 quilômetros da capital, Maceió.
wikimedia commons Rosanetur
Cânion de Furnas: É um conjunto de cânions localizado no município de Capitólio, em Minas Gerais, Brasil. Ele é formado pelo Lago de Furnas, criado pela construção da hidrelétrica de Furnas.
wikimedia commons Rob.soares2005
Fenda de Nossa Senhora: É um acidente geográfico localizado na Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. É uma fenda rochosa, dando a impressão de ter sido retirada uma fatia da ilha, como se cortasse um bolo.
wikimedia commons VeronicaLimaVieira
Ponta do Seixas: Localizado no município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a Ponta do Seixas é uma estreita faixa de praia de areia branca, cercada por falésias rochosas.
flickr Marinelson Almeida
Cânion de Coqueirinho: É um conjunto de falésias rochosas que se estendem por aproximadamente 300 metros ao longo da costa. Fica localizado na praia de mesmo nome, no município de Conde, no estado da Paraíba.
wikimedia commons MarinelsonAlmeidaSilva
Falésias do Prado: São um dos principais pontos turísticos do município de Prado, no estado da Bahia, no Brasil. As falésias do Prado são conhecidas por suas cores vibrantes e costumam ser um cenário deslumbrante para fotos e caminhadas.
wikimedia commons hvl
Falésias do Litoral Sul: Ficam localizadas no município de Conde, na Paraíba. O local é conhecido por praias paradisíacas que ficam no entorno, como a Praia do Coqueirinho e a Praia de Tabatinga (foto).
wikimedia commons MarinelsonAlmeidaSilva
Pedra do Jacaré: Formação rochosa localizada na cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Costuma ser uma atração turística muito popular na região.
domínio público
Cânion das Laranjeiras: Fica localizado no município de Bom Jardim da Serra, no estado de Santa Catarina. Com aproximadamente 5 km de extensão e 800 m de profundidade, é considerado o maior cânion do estado e um dos mais bonitos do Brasil.