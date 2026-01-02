Delicada por fora, perigosa por dentro: a história do cultivo da papoula
Por Flipar
Nativas principalmente do Mediterrâneo oriental, Europa e Ásia, as papoulas possuem uma história rica e complexa que se entrelaça com a civilização humana há milênios.
Afinal, elas são muito mais do que simples flores de jardim, visto que carregam consigo uma dualidade fascinante, que envereda por caminhos opostos.
Essas flores são cercadas de beleza e simbolismo, ao mesmo tempo que possuem substâncias potentes com usos medicinais e até ilícitos.
As papoulas são plantas herbáceas, que podem ser anuais ou perenes, pertencentes à família Papaveraceae. Elas são amplamente conhecidas por suas flores delicadas e vibrantes, que variam em cores, como vermelho, rosa, branco, laranja e até azul.
A espécie mais famosa e estudada é a Papaver somniferum, frequentemente referida como a "papoula do ópio" ou "dormideira" devido às suas propriedades.
Entre suas características botânicas notáveis, elas possuem caules longos e finos e flores solitárias que, após a polinização e a queda das pétalas, dão lugar a um fruto capsular, que se assemelha a um chocalho.
Dentro dessa cápsula, encontram-se inúmeras sementes minúsculas. O látex extraído dessa cápsula imatura é o ópio, a matéria-prima para a produção de diversos opióides, como a morfina e a codeína.
A Papaver somniferum é uma planta que possui uma dualidade de uso. Para o bem da humanidade, ela forneceu a base para o desenvolvimento de analgésicos potentes que transformaram a medicina no manejo da dor severa.
Por outro lado, o uso indevido de seus derivados, como a heroína e, mais recentemente, opióides sintéticos inspirados em sua estrutura, gerou crises de saúde pública em várias partes do mundo.
No Brasil, o cultivo da espécie Papaver somniferum é proibido, conforme a Portaria 344/98 do Ministério da Saúde, pelo alto potencial de uso indevido, abuso e efeitos prejudiciais à saúde pública.
Nem todas as papoulas contêm quantidades significativas dessas substâncias. As sementes utilizadas na culinária, por exemplo, contêm apenas traços muito pequenos e são seguras para consumo. Elas oferecem um sabor e crocância distintos a pães e bolos.
A origem geográfica das papoulas é vasta, mas o seu centro de diversidade e cultivo inicial aponta para a região do Mediterrâneo oriental e Ásia
Quando o foco é na gastronomia, as papoulas são consideradas oleaginosas e podem substituir castanhas, nozes, amêndoas e pistache nos preparos.
Talvez o simbolismo mais conhecido e difundido globalmente, seja a associação da papoula vermelha com a lembrança dos soldados caídos em conflitos desde a Primeira Guerra Mundial.
A crença popular sustenta que, após o conflito, as papoulas vermelhas foram das primeiras flores a crescer espontaneamente na terra arada e fertilizada pelos escombros, especialmente nos campos de Flandres, na Bélgica.
Muito antes das guerras modernas, as papoulas já ocupavam um lugar de destaque no imaginário popular, frequentemente ligadas ao sono e à morte, devido às propriedades sedativas do ópio derivado de algumas espécies da flor, como a Papaver somniferum.
Cultivadas há milhares de anos por suas propriedades medicinais, as papoulas eram usadas no antigo Egito para fins medicinais e, mais tarde, por alquimistas como Paracelso, que desenvolveu o láudano, um concentrado de suco de papoula.