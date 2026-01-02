História e cultura do México, terra do eterno seriado ‘Chaves’

Daí veio a inspiração para que o país se chamasse México ao se desvincular do jugo espanhol. Os astecas eram o povo que habitava o território ocupado no século XVI pelos espanhóis. Em 1521, soldados liderados por Hernán Cortéz invadiram o Império Asteca e dominaram a região. O vírus da varíola trazido pelos europeus dizimou a população nativa.