Igreja mais isolada do mundo fica no topo de monte e proíbe mulheres
Por Flipar
O local sagrado oferece 150 m² de área dedicada à prática religiosa. Além da igreja, tem uma cripta, celas de eremitério (lugar onde vivem eremitas) e até mesmo uma adega.
wikimedia commons Johannesjom
Naquele período, monges habitavam o topo do rochedo. Pesquisadores revelaram que as condições de vida no local eram extremamente simples e desafiadoras, refletindo a dedicação dos religiosos.
vined mind por Pixabay
Segundo o "Times of India", o religioso teria buscado refúgio na solidão do Katskhi em 1993, após cumprir pena por crimes relacionados a drogas.
wikimedia commons Arkaitz1974
?Ele percebeu que a melhor maneira de se arrepender do seu crime e entrar em contato com Deus era meditar em uma cela solitária no topo do pilar Katskhi?, concluiu a imprensa indiana.
jcomp -freepik
Outra opção é a capela localizada na base do pilar, que possui um teto em arco e é dedicada a São Simeão ? reza a lenda que este monge viveu 37 anos em um pilar semelhante, situado em Aleppo, na Síria.
wikimedia commons Jaba1977
Os enigmas sobre como a igreja no topo do pilar foi construída e como a rocha era escalada durante a Idade Média permanecem sem resposta.