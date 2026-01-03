As atrações da Rua do Senado, no Rio, que foi eleita a mais ‘cool’ do mundo
Por Flipar
A escolha carrega um forte simbolismo não apenas para a cidade, mas para toda a América Latina, que pela primeira vez vê uma de suas ruas ocupar o topo da lista global elaborada pela publicação.
A via carioca superou concorrentes de destaque internacional, como a Orange Street, na japonesa Osaka, a Rua do Bonjardim, no Porto, e a Sherbrooke Oeste, na canadense Montreal, destacando sua singularidade em meio a destinos urbanos famosos.
No top 10, o logradouro carioca está acompanhado ainda de ruas em cidades como Brisbane, na Austrália, Berlim, na Alemanha, Salónica, na Grécia, Ho Chi Minh, no Vietnã, e Chengdu, na China.
A Rua do Senado se destaca pela atmosfera que combina história e contemporaneidade. Seus casarões antigos, muitos deles preservados há mais de um século, convivem com bares tradicionais que ajudam a manter viva a memória cultural do bairro.
"Outrora conhecida por suas lojas de antiguidades e atmosfera boêmia, o local está passando por uma revitalização cheia de estilo?, destaca o texto da publicação.
Reprodução do Instagram @labuta_bar
Ao lado desse cenário carregado de memória, novos espaços vêm ganhando protagonismo e ajudando a impulsionar uma transformação vibrante no quarteirão, com ?energia renovada?, na definição da ?Time Out?.
Restaurantes e bares modernos, além de coletivos artísticos, passaram a ocupar antigos prédios, renovando o fluxo de visitantes e ampliando a oferta cultural.
Reprodução do Youtube Canal ViniRJ
Entre esses espaços está a Destilaria Maravilha, conhecida pelos drinques artesanais e programação de DJs e shows, e o Solar dos Abacaxis, coletivo de arte que se instalou em uma fábrica de 1912.
A rua também concentra projetos gastronômicos que chamam atenção pelo cuidado com ingredientes e pelo espírito de inovação.
O restaurante Lilia, comandado pelo chef Yan Ramos, é um dos destaques nesse quesito destacado pela publicação.
A poucos passos dali funciona o Labuta Braseiro, que aposta em um churrasco de identidade carioca e em um ambiente descontraído.
Para elaborar o ranking, os editores da Time Out consideram critérios como diversidade gastronômica, relevância artística, vida noturna, manifestações culturais e senso de comunidade.
No caso da Rua do Senado, esses aspectos aparecem combinados a um forte movimento de revitalização urbana.
O local voltou a ser ponto de encontro para diferentes gerações, atraindo desde jovens e trabalhadores até antigos moradores que testemunham as mudanças sem abrir mão do sentimento de pertencimento.
A conquista vai além do reconhecimento internacional: marca uma nova fase para o centro do Rio, que há alguns anos tenta se reinventar diante dos desafios urbanos.
Vale destacar que na edição anterior do ranking, outra via carioca, a Arnaldo Quintela, em Botafogo, apareceu em oitavo lugar. No entanto, desta vez ela não apareceu na relação.