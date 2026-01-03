A melhor e a pior cidade para se morar no Brasil

De acordo com os dados de 2024, Uiramutã, em Roraima, é a cidade com menor qualidade de vida no país, e Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, liderou o ranking. Conheça a seguir detalhes de cada um desses dois municípios brasileiros.
Reprodução do X @historia_pensar
Com 13 mil habitantes, Uiramutã fica localizada no norte de Roraima. A cidade teve pontuação de 37,6 numa escala que vai até 100 no Índice de Progresso Social, a mais baixa entre todas as cidades avaliadas.
Divulgação
Uiramutã registra renda baixa e abismo social entre seus moradores. A oferta de serviços básicos é precária, o que contribui para o péssimo desempenho no IPS.
Reprodução do X @historia_pensar
Segundo o censo do IBGE de 2022, o aspecto mais crítico da cidade é o de moradia. Outros itens, como coleta de lixo e iluminação também tiveram avaliação ruim. O acesso a saúde e educação são limitados.
Reprodução do X @historia_pensar
A cidade está a cerca de 360 km da capital de Roraima, Boa Vista, e situa-se na tríplice fronteira do Brasil com Venezuela e Guiana.
Yosemite. - Wikimedia Commons
Uiramutã é uma cidade relativamente jovem, pois foi fundada no dia 17 de outubro de 1995. Em 2025, são 30 anos de existência.
Divulgação
A cidade foi formada a partir de partes desmembradas de outro município, Normandia, que tem esse nome em homenagem à região da França.
Reprodução de Youtube
O ponto mais ao norte do Brasil fica situado em Uiramutã. Trata-se do Monte Caburaí, na Serra do Caburaí, com 1.456 metros de altitude.
Reprodução do X @historia_pensar
Com a segunda menor população de Roraima, seu território compreende a Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
Divulgação
Por isso, é a cidade mais indígena do Brasil (mais de 90% da população são indígenas). Ainda segundo dados do IBGE, é o município mais jovem do país, com metade da população com menos de 15 anos de idade.
Divulgação
Cidade com maior qualidade de vida, de acordo com o IPS, Gavião Peixoto é um jovem município do interior paulista.
Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
De acordo com os dados do censo mais recente do IBGE, a cidade tem apenas 4.702 habitantes.
Reprodução de Youtube
Assim como Uiramutã, a cidade tem menos de 30 anos de existência. Até dezembro de 1995, Gavião Peixoto era um distrito de Araraquara, cidade localizada a 35 km de distância e que também apareceu no top 10 de qualidade de vida do IPS.
Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
A cidade recebeu nota geral de 74,49 no estudo do IPS, a maior entre todos os municípios do país.
- Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto
Os tópicos em que Gavião Peixoto mais se destaca são moradia e educação. O acesso a esses dois direitos constitucionais são praticamente universais na cidade.
Divulgação
A média salarial na cidade, de R$ 6.279,20, é a maior do estado de São Paulo. Esse índice é fundamental para as boas condições de vida na localidade.
Divulgação
No pequeno município paulista localiza-se uma unidade de produção da Embraer, fabricante brasileira de aviões. A presença da empresa gera empregos e inovação na cidade.
Divulgação
Na unidade da Embraer são fabricados os caças Gripen, primeira linha de produção do modelo fora da Suécia.
Ministério da Defesa wikimedia commons
A agricultura é outra atividade pujante na cidade, com cultivo de produtos como cana-de-açúcar e laranja.
Divulgação Prefeitura do Município de Gavião Peixoto