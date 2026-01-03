Nova Zelândia quer exterminar gatos considerados ‘assassinos’; entenda
Por Flipar
Um exemplo foi a morte de mais de 100 morcegos-de-cauda-curta perto de Ohakune no período de apenas uma semana.
?lhan Erce Feyizo?l/Pixabay
"Gatos selvagens agora são encontrados por toda a Nova Zelândia, de fazendas a florestas, e exercem enorme pressão sobre aves, morcegos, lagartos e insetos nativos", narrou o governo neozelandês.
Lori Ayre/Unsplash
Antes de tornar o plano público, o governo realizou uma consulta, na qual mais de 90% dos cerca de 3 mil participantes apoiaram a medida.
Wikimedia Commons/Zoo Hluboka
"Estamos falando de removê-los do ambiente, e isso atualmente é feito por meios letais, o que não nos agrada. Esse é o maior desafio", afirmou ela ao The Guardian.
Freepik/vladimircech
O governo enfatiza que o alvo da erradicação não inclui gatos domésticos e incentiva medidas de posse responsável, como castração e microchipagem.
Pitsch/Pixabay
Para Sumner, no entanto, o país precisa de uma legislação nacional específica para o manejo de felinos.
spoba/Pixabay
Os gatos selvagens são descendentes de gatos domésticos que passaram a viver sem contato humano. Eles se adaptam rapidamente a ambientes naturais, formando colônias e desenvolvendo comportamentos de caça muito eficientes.
Freepik/wirestock
Por serem predadores oportunistas, causam grande impacto na fauna local, especialmente aves, répteis e pequenos mamíferos. Eles vivem em uma vasta gama de habitats, de florestas densas a savanas e desertos.