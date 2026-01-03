Adrenalina pura! As montanhas-russas mais altas do planeta e suas velocidades
Por Flipar
Intimidator 305 - Estados Unidos - Fica no parque Kings Dominion, em Doswell, na Virginia.
Commons Wikimedia
Inaugurada em abril de 2010, tem uma queda de 91,4 metros, com velocidade de 144,7 km/h. A queda tem um ângulo de 85 graus!
Divulgação
Leviathan - Canadá - O brinquedo gigante de aço fica no norte de Wonderland, em Vaughan, Ontario.
Commons Wikimedia
Inaugurada em maio de 2012, Leviathan tem uma queda de 93,2 metros. O visitante faz a curva num túnel após atingir 147,9 km/h de velocidade!
Commons Wikimedia
Millenium Force - Estados Unidos - Fica em Cedar Point, no estado de Ohio.
Divulgação
Construída em 1999, ela quebrou recordes mundiais na época, dando origem à categoria Giga, para mais de 91,4 metros (extensão da sua queda). Velocidade de 149,4 km/h.
Divulgação
Steel Dragon 2000 - Japão - no parque de diversão Nagashima Spa Land na Prefeitura de Mie do Japão.
Commons Wikimedia
Construída no ano 2000, tem uma queda de 93,5 metros (a partir de uma altura de 96,9 metros). Velocidade de 152,6 km/h, num ângulo de 68 graus.
Commons Wikimedia
Fury - Estados Unidos - Essa montanha-russa tem 99 metros de altura no ponto mais elevado e a queda é de 97,5 metros a uma velocidade de 152,6 km/h.
Divulgação
A montanha-russa Fury fica num parque em Carowinds, na Carolina do Norte. Foi inaugurada em 2015.
Divulgação
Red Force - Espanha - Fica no parque temático Ferrari Lanc, em Salou, Tarragona.
ThomasPA34 wikimedia commons
Inaugurada em abril de 2017, a Red Force tem 11,9 metros de altura. A queda é de 109,7 metros numa velocidade de 179,6 km/h - o que faz com que a descida tenha apenas 25 segundos!
Divulgação
Tower of Terror (Torre do Terror) - Austrália - Fica no Dreamworld Theme Park em Queensland.
Divulgação
Inaugurada em 1997, foi a primeira a alcançar 160,9 km/h. Os visitantes caem de 108,2 metros de altura depois de alcançarem 114,9 metros na preparação.
Reprodução
Superman Escape from Krypton - Estados Unidos - Fica em Kingdom, na Califórnia.
Reprodução
Inaugurada em 1997, tem uma altura de 126,4 metros. A queda é de 100 metros , a 167 km/h.
Reprodução
Top Thrill Dragster - Estados Unidos - Fica em Cedar Point, em Sandusky, Ohio (onde também fica a Millennium, outra montanha-russa desta seleção). A Top Thrill Dragster é assustadora. É a segunda maior montanha-russa do mundo, atrás apenas da Kingda Ka.
Reprodução
Os visitantes sobem a 128 metros de altura e descem numa queda de 121,9 metros, a uma velocidade espantosa de 192,9 km/h.
Reprodução
As montanhas-russas de grandes parques têm um sistema de proteção rigoroso, o que dá segurança aos visitantes. Mas já houve sustos. Em junho de 2023, onze pessoas ficaram penduradas de cabeça pra baixo no carrinho de uma montanha-russa que travou na China.
Reprodução rede social
Foi na montanha-russa do Nandaihe International Entertainment Center, na cidade de Qinhuangdao, na província de Hebei. Vídeos do momento de pânico das pessoas circularam pela internet. Mas todos foram retirados em segurança e ninguém se feriu.
Reprodução rede social
Kingda Ka - Fica no parque Flags Great Adventure, em Jackson Township, na cidade de Nova Jersey, a cerca de 125 km de Nova York.
Commons Wikimedia
Inaugurada em 21/5/2005, atrai quem curte aventura com elavada dose de adrenalina. A Kingda Ka tem incríveis 139 metros (a altura de um prédio de 40 andares), sendo a maior do mundo. E alcança uma velocidade de até 206 km/h.