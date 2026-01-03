Parque brasileiro é eleito o segundo mais belo do planeta
Por Flipar
Com a segunda melhor nota, aparece um brasileiro: o Parque dos Lençóis Maranhenses. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na parte nordeste do estado do Maranhão.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares. É o maior parque de dunas do Brasil. Entre os passeios mais procurados por lá estão o Circuito da Lagoa Azul, o Circuito da Lagoa Bonita, a visita à Lagoa das Emendadas e ao Canto de Atins.
Barreirinhas é a base principal, que tem mais infraestrutura, maior variedade de restaurantes e onde está grande parte dos hotéis e pousadas. Por lá, tem o sobrevoo pelo local, os roteiros da Lagoa Azul e Lagoa Bonita, o passeio de lancha ou quadriciclo até Caburé (com Vassouras e Mandacaru), a flutuação no Rio Formiga e também passeios para Atins e Santo Amaro.
Apesar de não serem a primeira opção de hospedagem de muitos turistas, as lagoas de Santo Amaro são lindas e impressionantes. E a vantagem é que o tempo de deslocamento da cidade até os locais de passeios é bem menor, já que Santo Amaro está praticamente dentro do Parque Nacional.
O parque abriga quatro espécies listadas como ameaçadas de extinção: guará (Eudocimus ruber), lontra-neotropical (Lontra longicaudis), gato-do-mato (Leopardus tigrinus) e peixe-boi-marinho (Trichechus manatus). O parque possui 133 espécies de plantas, 112 espécies de aves e 42 espécies de répteis.
Veja agora a lista completa dos 10 parques que os visitantes consideraram os mais belos do mundo. Um a um, saiba onde ficam essas maravilhas da natureza, preservadas pelo homem.
10º -Jim Corbett National Park (Índia) - 4.87 - É o mais antigo parque nacional da Índia e foi criado em 1936 como Hailey National Park para proteger o ameaçado tigre-de-Bengala. Ele está localizado no distrito de Nainital de Uttarakhand e foi nomeado após Jim Corbett, que desempenhou um papel fundamental na sua criação.
Tem características ecológicas e geográficas dos contrafortes meridionais do Himalaia. É um local eco-turístico, que contém 488 espécies diferentes de plantas e uma grande variedade de fauna.
9º - Etosha National Park (Namíbia) - 5.13 - Foi proclamada uma reserva de caça em 22 de março de 1907, pela Portaria 88 pelo governador alemão do Sudoeste Africano, Dr. Friedrich von Lindequist. Designada como Wildschutzgebiet Nr. 2 que significa Reserva de Caça n.º 2, em ordem numérica contando para oeste da Faixa de Caprivi (Reserva de Caça Nº 1) e a anterior Namib (Reserva de Caça n.º 3)
Ocupa uma área de 22 270 km² e recebe o nome do grande salar de Etosha que está quase totalmente dentro do parque. O salar de Etosha, de 4 760 km2, ocupa 23% da área total do Parque Nacional Etosha. O parque é o lar de centenas de espécies de mamíferos, aves e répteis, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção como o rinoceronte-negro.
8º - Victoria Falls National Park (Zimbabwe) - 5.40 - Fica no noroeste do país, protege a margem sul e leste do Rio Zambeze, na área das mundialmente famosas Cataratas Vitória. Estende-se ao longo do rio desde o maior Parque Nacional, cerca de 6 km acima das cataratas, até cerca de 12 km abaixo.
Uma característica notável do parque é a floresta tropical que cresce na pulverização das cataratas, incluindo samambaias, palmeiras, cipós e uma série de árvores, como o mogno, não vistas em outros lugares da região. Está localizado na ecorregião das florestas da Zambézia e de Mopane .
7º - Fuji-Hakone-Izu National Park (Japão) - 5.66 - Inclui uma área vulcânica que fica no cinturão de Fuji que apresenta o Monte. Também inclui a Península de Izu e as Ilhas Izu, que se estendem até o Oceano Pacífico. O Monte Fuji é a mais alta das montanhas do Japão e sua beleza é conhecida mundialmente.
Foi designado patrimônio mundial e influenciou as sensibilidades, artes e ofícios do povo japonês desde os tempos antigos. O Monte Fuji é cercado por um belo ambiente natural e fontes termais de qualidade, além de história, cultura e delícias epicuristas.
6º - Zhangjiajie National Forest Park (China) - 6.05 - Localizado em Zhangjiajie, província de Hunan, China . É um dos vários parques nacionais da área panorâmica de Wulingyuan. Foi reconhecido, em 1982, como o primeiro parque florestal nacional da país, com uma área de 4.810 há (11.900 acres)
As características geográficas mais notáveis ??do parque são as formações em forma de pilar. Embora se assemelhe ao terreno cársico, esta área não é sustentada por calcários e não é o produto da dissolução química, que é característica do cársico calcário. Eles são o resultado de muitos anos de erosão física, e não química .
5º - Plitvice Lakes National Park (Croácia) - 7.29 - É um dos maiores e mais antigos parques nacionais da Croácia. Em 1979, foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, devido à sua notável e pitoresca série de lagos calcários e cavernas, conectados por cachoeiras.
Fundado em 1949, fica na área cárstica montanhosa da Croácia central, na fronteira com a Bósnia e Herzegovina. A importante estrada norte-sul que atravessa a área do parque nacional liga o interior da Croácia à região costeira do Adriático .
4º - Serengeti Natinal Park ( Tanzânia ) - 7.37 - É um parque nacional de grandes dimensões (cerca de 40000km²) no norte da Tanzânia e sudoeste do Quênia, na África Oriental. Famoso pelas migrações anuais de gnus, zebras e gazelas que acontecem de maio a junho. É patrimônio mundial da UNESCO desde 1981.
Além disso, no Parque vivem mais de 35 espécies de grandes mamíferos como leões, hipopótamos, elefantes, leopardos, rinocerontes, girafas, antílopes e búfalos. Ele também possui hienas, chitas, macacos, além de mais de 500 espécies de pássaros.
3º - Bromo Tengger Semeru National Park (Indonésia) - 7.89 - Situa-se na província de Java Oriental da Indonésia, a leste da cidade de Malang e a sudeste de Surabaia, a capital provincial. Foi criado em 1982 e tem 502,76 km² de área e a sua altitude média é 2 100 m.
Sendo assim, é a única área protegida da Indonésia que tem dunas, o chamado "Mar de Areia", a caldeira de um antigo vulcão na qual irromperam cinco novos cones vulcânicos ? o Bromo (2 329 m), o Kursi (2 581 m), o Watangan (2 661 m) o Widodaren (2 650 m) e Batok (2 470 m).
2º - Lençóis Maranhenses (Brasil) - 7.90 - Aí está ele . O território do parque está distribuído pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi criado com a finalidade precípua de "proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, existentes no local."
Inserido no bioma costeiro marinho e cerrado, o parque é um expoente dos ecossistemas de mangue, restinga e dunas, associando ventos fortes e chuvas regulares. Sua grande beleza cênica, aliada aos passeios de ecoturismo pelos campos de dunas e à possibilidade de banhar-se nas lagoas e observação do céu noturno, atraem turistas de todo o mundo.
1º - Kruger national Park (África do Sul) - 8.29 - É a maior área protegida de fauna bravia do país, cobrindo cerca de 20 000 km². Está localizado no nordeste do país, nas províncias de Mpumalanga e Limpopo e fazendo fronteira com os distritos moçambicanos de Moamba e Magude, na província de Maputo e Massingir e Chicualacuala na de Gaza. Tem uma extensão de cerca de 350 km de norte a sul e 60 km de leste a oeste.
Os parques nacionais africanos, nas regiões da savana africana são importantes pelo turismo com safári de observação e fotográfico, ao contrário de antigamente onde havia a caçada de animais selvagens.