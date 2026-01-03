Expedição descobre primeiras cavernas submarinas do Brasil
Por Flipar
Blue Hole, Belize: Com cerca de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade, esta é uma das cavernas submarinas mais famosas do mundo.
reprodução/BlueWorldTV
Famoso por sua cor azul intensa e formato circular quase perfeito, o Blue Hole é considerado um paraíso para mergulhadores mais experientes.
reprodução/BlueWorldTV
"Devil?s Cave System" ("Sistema de Cavernas do Caverna do Diabo"), Flórida, EUA: Este extenso sistema de cavernas subterrâneas é conhecido por suas formações rochosas impressionantes e pela rica biodiversidade.
reprodução/BlueWorldTV
É um destino popular tanto para espeleólogos (profissional que estuda cavernas e grutas naturais) quanto para mergulhadores experientes.
reprodução/BlueWorldTV
Caverna de Chinhoyi, Zimbábue: Essa caverna submersa é famosa por suas formações rochosas únicas, incluindo estalactites e estalagmites gigantes.
reprodução/youtube
Além disso, a Chinhoyi é conhecida por seu "Blue Pool", uma piscina de águas cristalinas que reflete uma tonalidade azul única com profundidades que chegam a 91 metros!
wikimedia commons/Suesen
Caverna de El Dudu, República Dominicana: Localizada em uma área de exuberante beleza natural, a Caverna de El Dudu é conhecida por seu lago de águas cristalinas e cavernas submersas interligadas.
reprodução/youtube
O local também é um popular ponto de mergulho e salto de penhasco, com formações rochosas impressionantes.
reprodução/Cave Exploring Disasters
Gruta Azul, Capri, Itália: É famosa por seu efeito luminoso, onde a luz do sol entra pela abertura da caverna e cria um brilho azul intenso na água.
wikimedia commons/Mboesch
Sistema de Caverna Orda, Rússia: O mais longo sistema de cavernas subterrâneas de gesso do mundo, com mais de 5 km de extensão.
reprodução/youtube
Suas águas cristalinas e o ambiente exótico atraem mergulhadores, mas a caverna também é conhecida por suas condições labirínticas devido ao tamanho.
reprodução/youtube
Caverna de Benagil, Algarve, Portugal: Conhecida por sua abertura circular no teto e águas limpas, a Caverna de Benagil é uma das atrações naturais mais famosas do Algarve.