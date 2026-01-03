À beira da morte: Homem engole 39 moedas e 37 ímãs
O homem alegou que ingeriu os objetos porque o ?zinco poderia ajudar na musculação?. Antes do procedimento, o jovem estava vomitando e sentindo dor abdominal por 20 dias seguidos e nem conseguia mais comer.
Segundo a imprensa local, os médicos do Hospital Sir Ganga Ram conseguiram retirar todos os objetos do intestino do paciente com sucesso.
Os parentes do homem disseram que ele ficou engolindo os objetos metálicos durante semanas. Durante esse tempo, ele recebeu tratamento para um problema mental que não foi revelado.
Os médicos viram que os ímãs e as moedas formaram dois grupos no intestino delgado por conta da força magnética, causando danos à parede intestinal.
Esses objetos bloquearam o intestino, exigindo uma cirurgia de emergência para removê-los. Por sorte, os médicos conseguiram abrir o órgão e retirar todas as moedas e ímãs.
O homem precisou ficar no hospital por uma semana para a recuperação antes de poder ir para casa.
A equipe médica removeu um total de 39 moedas (de 1, 2 e 5 rúpias) e 37 ímãs em diferentes formatos do paciente, incluindo corações, estrelas, triângulos e esferas.
No entanto, cuidado, pois nem todo o zinco se converte em testosterona. Inclusive, tomar suplementos desse nutriente quando não é necessário pode causar um excesso, podendo levar a problemas como náuseas, vômitos e diarreia.
A quantidade de zinco recomendada para adultos varia de acordo com o gênero e idade. Consulte um médico ou nutricionista para determinar a quantidade ideal para você.
O zinco pode ser encontrado em diversos alimentos de origem animal, como carne bovina, suína e de cordeiro, frango, ostras, camarão e caranguejo.
Também está presente em vegetais, lacticínios e sementes: feijão, lentilha, amendoim, castanha-do-pará, leites, queijo, iogurte, aveia, arroz integral e quinoa