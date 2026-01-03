Homem encontra moedas de ouro enterradas em fazenda
Por Flipar
As moedas, conhecidas como "Double Eagles", foram fabricadas em 1863 e incluem valores de 1, 10 e 20 dólares, mas seu valor real é muito superior ao valor nominal.
flickr - Portable Antiquities Scheme
O fazendeiro comentou que inicialmente encontrou uma moeda "Seated Liberty Half Dollar", de 1856, a uma certa distância do tesouro, expressando sua incredulidade com a descoberta, que considerou digna de um sonho.
wikimedia commons/MTB photographer
Em uma entrevista ao programa de TV, o especialista Jeff Garrett afirmou que a antiguidade de uma moeda aumenta seu valor, e o contexto histórico da Guerra Civil Americana contribui ainda mais para isso.
reprodução/Kentucky Educational Television
Durante o programa, foi levantada a teoria de que um proprietário de terras rico poderia ter enterrado as moedas para protegê-las, ou que o dinheiro poderia ter sido roubado e escondido por alguém que nunca voltou para recuperá-lo.
Peter J. Althammer por Pixabay
A histórica Batalha de Gettysburg, uma das mais importantes e a mais sangrenta da Guerra Civil Americana ? também conhecida como Guerra da Secessão ?, nos Estados Unidos, aconteceu entre os dias 1 e 3 de julho de 1863.
Domínio Público/Wikimédia Commons
O conflito, que opôs os exércitos Confederado (sul) e da União (norte), ocorreu nas imediações da cidade de Gettysburg, no estado da Pensilvânia.
Doug Ker/Wikimédia Commons
A Guerra da Secessão teve como pano de fundo a divergência entre os estados do norte e do sul a respeito da abolição da escravidão.
Domínio público/Wikimédia Commons
Os estados do sul, de economia agrária e escravagista, formaram os Estados Confederados da América após se separarem da União.
domínio público
Em 1860, a eleição do republicano Abraham Lincoln gerou insatisfação nos estados sulistas e motivou a insurgência.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Chefiado pelo general Robert Lee, o exército confederado tentava avançar para o norte dos Estados Unidos e chegar à capital Washington. Foi nesse contexto que a Batalha de Gettysburg eclodiu.
Domínio público/Wikimédia Commons
O exército nortista da União tinha a liderança do general George Meade e agiu para conter as pretensões inimigas de forçarem o presidente Abraham Lincoln a capitular.
Hal JespersenWikimédia Commons
A Batalha de Gettysburg teve a participação de 170 mil soldados e provocou mais de 50 mil baixas, terminando com a derrota dos confederados.
Domínio Público/Wikimédia Commons
No terceiro dia de confrontos, o general Robert Lee mobilizou 12 mil homens para uma investida decisiva.
Domínio Público/Wikimédia Commons
O ataque foi batizado de ?Carga de Pickett?, em alusão ao nome do general que a liderou. A artilharia superior das forças do norte desmantelou a ofensiva e, no dia seguinte, as tropas do general Lee retrocederam para o sul.
Hal Jespersen/Wikimédia Commons
A Batalha de Gettysburg é considerada por historiadores o momento de virada na Guerra da Secessão. O revés abalou as tropas do general Lee, que vinham obtendo seguidas vitórias militares.
Reprodução da Cornell University Library
No mesmo período, a União tomou o controle da cidade de Vicksburg, no Mississipi, no oeste. As duas vitórias simultâneas fizeram o cenário da guerra civil se modificar.
Domínio Público/Wikimedia Commons
Em 19 de novembro de 1863, quatro meses após a batalha, Abraham Lincoln proferiu o ?Discurso de Gettysburg?, considerado o mais famoso pronunciamento do 16º presidente dos Estados Unidos.
Domínio Público/Wikimédia Commons
O discurso, que está gravado na parede ao lado da estátua do líder histórico no Memorial de Lincoln, na capital Washington D.C., teve lugar no Cemitério Nacional de Gettysburg.
MonicaVolpin pixabay
No dia 9 de abril de 1865, ocorreu a rendição final do exército comandado por Robert Lee, encerrando o conflito civil.
Robert Swanson/Wikimédia Commons
Gettysburg, que deu nome à importante batalha, é um distrito localizado no condado de Adams, na Pensilvânia. Com pouco mais de 7 mil habitantes, a cidade sedia o Gettysburg College, tradicional instituição liberal de ensino, fundada em 1832.
Flickr XIAO LIU
O Cemitério Nacional de Gettsyburg é outro ponto de visitação por ser o local onde estão enterrados os heróis das batalhas.