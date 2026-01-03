40 anos de ‘Armação Ilimitada’: confira como estão os atores da série
Por Flipar
A série misturava aventura e esportes, além de outros temas típicos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela integrava a faixa de programação Sexta Super, sendo exibida uma vez por mês em seu primeiro ano, e quinzenalmente a partir do segundo ano.
Divulgação
Ela era exibida em episódios de 45 minutos de duração. Com o enorme sucesso, os protagonistas, em 1989, Juba e Lula voltaram à programação da Rede Globo com um spin-off.
Divulgação
Além disso, a série também ganhou uma adaptação em quadrinhos? Juba & Lula em dois álbuns Operação Super-Homem (1988) e Uma Aventura na Amazônia (1989), produzidos pelo escritor Régis Rocha Moreira.
Divulgação
Juba (Kadu Moliterno) e Lula (André de Biase) eram dois amigos jovens que viviam juntos na Zona Sul carioca e tinham uma pequena empresa de prestação de serviços, a Armação Ilimitada.
Divulgação
As atividades que os protagonistas se dedicavam eram mergulho, pilotagem, competições esportivas e até mesmo o trabalho como dublês de filmes.
Divulgação
O eterno Juba de Armação Ilimitada era interpretado por Kadu Moliterno. Na ocasião, o ator já se destacava como galã de novelas da Globo. Ele participou de obras como "Anos Rebeldes", "Quatro por Quatro", "Anjo Mau", entre outras da emissora carioca.
Divulgação
A parceria com André de Biase se formou um ano antes na novela "Partido Alto" e chamou a atenção dos produtores de "Armação Ilimitada". Depois que deixou a Globo, Kadu esteve na Record, em obras como "Belaventura" e "Topíssima"
- Divulgação
Atualmente, com 72 anos, participa do reality show "Power Couple Brasil", também da Rede Record, ao lado da esposa, Cristiane, com quem está casado desde 2016.
Reprodução do Globoplay e Instagram @kadumoliterno_oficial
Depois de Armação Ilimitada, André de Biase, que interpretava o Lula, fez poucas produções na Globo, mas integrou o elenco de Malhação entre as temporadas de 2001 e 2006.
Reprodução de Instagram
Em seguida, foi para a Record e participou de atrações da emissora até 2014, com sua última novela: "Vitória". Ainda chegou a participar de um episódio de "Vai que cola", do Multishow, antes de se ausentar de vez da TV.
Série, Armação ilimitada - Divulgação
Atualmente, o ator, de 68 anos, trabalha como consultor de viagens. "Um novo capítulo começa por aqui! A paixão por viajar sempre esteve presente na minha vida, e agora quero dividir essa experiência com você", disse, em sua rede social.
Reprodução do Globoplay e Instagram @andredebiase
Após Armação Ilimitada, Andréa Beltrão (Zelda Scott) se tornou uma das grandes estrelas da Globo, ao atuar em novelas como "Rainha da Sucata", "Pedra sobre Pedra", "Mulheres de Areia", "A Viagem" e "Era uma Vez".
Divulgação
Após passar anos se dedicando apenas à séries, como "A Grande Família" e "Tapas e Beijos", voltou às novelas em "Um Lugar ao Sol", em 2021.
Divulgação
No ano passado, a atriz, que atualmente tem 61 anos, foi um dos destaques de "No Rancho Fundo". É casada desde 1994 com o ator e diretor Maurício Farias, pai de seus três filhos, Francisco, Rosa e José.
Montagem com Reprodução do Globoplay e Instagram @andreabeltrao.oficial
Jonas Torres conquistou o público como o esperto Bacana de Armação Ilimitada e depois ainda esteve em outras novelas da emissora, como "Top Model" e "Vamp".
Divulgação
Em 2009 fez breves participações especiais em "Os Mutantes", da Record, e "Malhação ID". Após perder espaço no canal, acabou voltando ao vídeo com um papel de destaque em "Império" (2014), mas foi só.
Divulgação
Atualmente com 50 anos, mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde 2015, fazendo trabalhos como dublador.
Reprodução do Globoplay e Divulgação
Humorista e diretor de diversos programas da Globo, principalmente da "Escolinha do Professor Raimundo" e do "Zorra Total", Francisco Milani interpretou o Chefe na popular série dos anos 80.
Divulgação
Francisco Milani morreu em 13 de agosto de 2005, aos 68 anos, após lutar contra um câncer retal metastático.
Reprodução do Globoplay e Youtube
Catarina Abdala era Ronalda Cristina, a melhor amiga de Zelda, na série e depois ainda esteve em diversas novelas da Globo, com destaque para "A Próxima Vítima" e "A Indomada".
Divulgação
Após uma passagem pela Record, a atriz, que atualmente tem 66 anos, integra o elenco da série "Vai que Cola", do Multishow, desde 2013, como Dona Jô.
Reprodução do Globoplay e Instagram @catarinaabdalla
A filha mais velha de Gilberto Gil, Nara Gil fez apenas mais uma participação na televisão após "Armação Ilimitada", na minissérie "A Madona de Cedro", em 1994.
Divulgação
Atualmente, com 59 anos, continua se dedicando à música, participando de vários discos e shows com seu pai.