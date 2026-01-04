Ao ser questionada sobre sua ausÃªncia diante das cÃ¢meras nos Ãºltimos anos, ela foi direta: ?Eu nÃ£o consigo mais enxergar?. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu Ãºltimo papel no cinema foi no filme ?Allelujah?, lanÃ§ado em 2022.
Existem dois tipos principais da doenÃ§a: a degeneraÃ§Ã£o macular seca e a Ãºmida. A forma seca, mais comum, ocorre de maneira lenta e progressiva, decorrente do afinamento natural da mÃ¡cula e do acÃºmulo de depÃ³sitos chamados drusas.
ReproduÃ§Ã£o do Facebook NÃºcleo AvanÃ§ado em Oftalmologia
Entre os sintomas mais comuns estÃ£o visÃ£o embaÃ§ada, distorÃ§Ã£o das linhas retas e dificuldade crescente para reconhecer rostos ou realizar tarefas que exigem foco.
ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo Globoplay
Embora ainda nÃ£o exista cura, hÃ¡ formas de retardar sua progressÃ£o e, em alguns casos - especialmente na DMRI Ãºmida - preservar parte da visÃ£o com tratamentos como injeÃ§Ãµes intraoculares, laser ou terapias medicamentosas especÃficas.