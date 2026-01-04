DegeneraÃ§Ã£o macular: o que Ã© a condiÃ§Ã£o que prejudica a visÃ£o da atriz Judi Dench

Diagnosticada em 2012 com degeneraÃ§Ã£o macular relacionada Ã  idade, a vencedora do Oscar contou que a condiÃ§Ã£o jÃ¡ compromete tarefas simples do cotidiano, como identificar pessoas prÃ³ximas, ler e atÃ© mesmo assistir televisÃ£o.
Ao ser questionada sobre sua ausÃªncia diante das cÃ¢meras nos Ãºltimos anos, ela foi direta: ?Eu nÃ£o consigo mais enxergar?. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu Ãºltimo papel no cinema foi no filme ?Allelujah?, lanÃ§ado em 2022.
Outras pessoas famosas, como o escritor Stephen King, a atriz Maria Zilda e o ator Bento Veiga, jÃ¡ revelaram ter degeneraÃ§Ã£o macular.
Com mais de 70 anos dedicados ao teatro, ao cinema e Ã  televisÃ£o, Judi Dench construiu uma trajetÃ³ria marcada por grandes interpretaÃ§Ãµes e inÃºmeros reconhecimentos.
Entre os principais prÃªmios, acumulou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (por "Shakeaspeare Apaixonado", de 1998), quatro BAFTAs, dois Globos de Ouro, dois SAG Awards e um Tony.
A degeneraÃ§Ã£o macular Ã© uma condiÃ§Ã£o ocular caracterizada pelo desgaste gradual da mÃ¡cula, a regiÃ£o central da retina responsÃ¡vel pela nitidez da visÃ£o.
Ã‰ na mÃ¡cula que se formam os detalhes do que enxergamos, permitindo atividades como ler, dirigir, reconhecer rostos e perceber cores com precisÃ£o.
Quando essa Ã¡rea comeÃ§a a se deteriorar, a visÃ£o central fica comprometida, enquanto a visÃ£o perifÃ©rica costuma permanecer preservada.
Existem dois tipos principais da doenÃ§a: a degeneraÃ§Ã£o macular seca e a Ãºmida. A forma seca, mais comum, ocorre de maneira lenta e progressiva, decorrente do afinamento natural da mÃ¡cula e do acÃºmulo de depÃ³sitos chamados drusas.
JÃ¡ a forma Ãºmida, menos frequente, Ã© mais agressiva e resulta do crescimento anormal de vasos sanguÃ­neos sob a retina, que podem vazar lÃ­quido ou sangue e causar perda visual mais rÃ¡pida.
A degeneraÃ§Ã£o macular relacionada Ã  idade (DMRI) Ã© a variaÃ§Ã£o mais conhecida e costuma afetar pessoas acima dos 50 ou 60 anos.
Fatores genÃ©ticos, tabagismo, hipertensÃ£o, exposiÃ§Ã£o excessiva ao sol e mÃ¡ alimentaÃ§Ã£o tambÃ©m podem aumentar o risco de desenvolvimento da doenÃ§a.
Entre os sintomas mais comuns estÃ£o visÃ£o embaÃ§ada, distorÃ§Ã£o das linhas retas e dificuldade crescente para reconhecer rostos ou realizar tarefas que exigem foco.
Embora ainda nÃ£o exista cura, hÃ¡ formas de retardar sua progressÃ£o e, em alguns casos - especialmente na DMRI Ãºmida - preservar parte da visÃ£o com tratamentos como injeÃ§Ãµes intraoculares, laser ou terapias medicamentosas especÃ­ficas.
Por sua natureza progressiva e impacto direto na qualidade de vida, a degeneraÃ§Ã£o macular Ã© considerada uma das principais causas de perda de visÃ£o em idosos.
Por isso, campanhas de conscientizaÃ§Ã£o, diagnÃ³stico precoce e acompanhamento constante com especialistas desempenham um papel crucial na preservaÃ§Ã£o da saÃºde ocular.
