Atriz criada por IA gera polêmica e atores de Hollywood se revoltam: ‘Nojo’
Por Flipar
Em Hollywood, diversos artistas já se manifestaram contra a iniciativa. Melissa Barrera, que estrelou "Pânico VI", disparou contra a nova "atriz":
Reprodução
?Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se ferrem. Que nojo, entenda o momento", escreveu ela em um story.
Reprodução/Instagram
Natasha Lyonne, que atuou em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", disse que ?qualquer agência de talentos envolvida nisso deveria ser boicotada por todas as corporações?.
Divulgação/Netflix
Enquanto assistia a um vídeo de Tilly em uma entrevista, a atriz Emily Blunt se indignou: "Isso é realmente assustador [...] Não façam isso. Por favor, parem. Por favor, parem de destruir nossa conexão humana."
Reprodução
Em 2024, o filme "O Brutalista" gerou polêmica ao utilizar IA para criar as falas em húngaro dos atores Adrien Brody e Felicity Jones.
Reprodução
As postagens simulam uma vida cotidiana e a preparação para uma futura carreira no cinema.